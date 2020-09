Le FNB VRIF est constitué de huit FNB à gestion indicielle sous-jacents à faibles coûts de Vanguard existants, dont les frais de gestion sont de 0,29 %.

Le FNB offre une vaste diversification, une construction de portefeuille transparente ainsi qu'un rééquilibrage et un suivi réguliers.

Les investisseurs en quête de revenu recevront un versement annuel cible de 4 %.

TORONTO, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui l'inscription d'un nouveau FNB de revenu de retraite tout-en-un à faibles coûts, lequel est composé de huit FNB à gestion indicielle sous-jacents à faibles coûts de Vanguard existants, quatre FNB d'actions de Vanguard et quatre FNB de titres à revenu fixe de Vanguard. Ce nouveau FNB est le plus récent ajout à la gamme de FNB de répartition d'actifs de Vanguard. Le Vanguard Retirement Income ETF (symbole boursier : VRIF) a commencé à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« À l'approche de la retraite, les Canadiens font face à un nouveau lot de défis financiers. Ils doivent notamment suivre le rythme de l'inflation, satisfaire leurs besoins de dépenses mensuelles et tenir compte du fait qu'ils risquent de vivre plus longtemps que prévu », a déclaré Kathy Bock, directrice générale et chef de Placements Vanguard Canada Inc. « Ce FNB peut aider à gérer certains de ces risques en procurant un flux de revenu prévisible dans le cadre d'une solution de retraite « tout-en-un » simple mais sophistiquée, qui offre une vaste diversification et un rééquilibrage régulier, et ce, à faibles coûts. »

Un récent sondage mené par Vanguard auprès des investisseurs a révélé que la retraite est l'objectif de placement le plus important pour 78 % des Canadiens, suivi de la croissance à long terme (67 %)1. De plus, selon un rapport2 publié l'an dernier par le Forum économique mondial, les Canadiens devraient vivre en moyenne 10 ans de plus que la durée de leurs économies, à l'instar des autres pays développés, ce qui rappelle l'importance des portefeuilles prudents, à faibles coûts et bien diversifiés, lesquels sont susceptibles de procurer un revenu fiable.

« Après avoir vécu l'un des reculs les plus marqués de l'histoire récente plus tôt cette année, les investisseurs et les conseillers canadiens cherchent à protéger et à gérer efficacement les actifs durement gagnés afin de pouvoir répondre aux besoins de retraite », a déclaré Scott Johnston, responsable de la gestion de produits de Placements Vanguard Canada. « Pour les conseillers financiers, ce FNB constitue une solution évolutive et transparente qui complète la stratégie de retraite des clients. Pour les investisseurs, il représente une solution unique clé en main diversifiée à l'échelle mondiale, qui offre une appréciation du capital et un revenu mensuel avantageux sur le plan fiscal. »

Vanguard Retirement Income ETF -TSX : VRIF - Le Vanguard Retirement Income ETF, composé de huit FNB à gestion indicielle sous-jacents de Vanguard, cherche à produire un revenu régulier tout en offrant la possibilité de réaliser une certaine plus-value du capital en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.

« Les FNB de répartition d'actifs sont l'une des catégories de placement qui connaissent la plus forte croissance au Canada, ayant attiré 4,5 G$ en moins de trois ans. Ces FNB ont changé la donne pour les investisseurs et nous sommes heureux d'offrir ce portefeuille convivial, à faibles coûts et construit de façon rigoureuse aux retraités et à ceux qui cherchent un revenu mensuel régulier », a ajouté Mme Bock. « Les investisseurs qui font appel à ces FNB ont également l'avantage de pouvoir compter sur les spécialistes en placements mondiaux de Vanguard pour surveiller et évaluer la répartition des actifs afin qu'elle permette d'atteindre la cible de rendement. »

Le FNB s'ajoute à la gamme existante des cinq FNB de répartition d'actifs tout-en-un, qui ont accumulé un actif de plus de 3,5 G$ CA depuis le lancement initial en 2018. Ce FNB porte à 37 le nombre total de FNB Vanguard offerts au Canada, avec 26 G$ CA d'actifs sous gestion au sein des FNB.

Nouveau FNB Vanguard :

FNB Symbole à la Bourse de Toronto Frais de gestion3 Versement annuel cible Vanguard Retirement Income ETF VRIF 0,29 % 4 %



1 Selon les résultats d'une étude de Vanguard présentés dans un rapport de recherche et de suivi des activités publicitaires et des marques de Vanguard. Juillet 2020. Réalisé par Chestnut Research. 2 Selon le Livre blanc du Forum économique mondial Investing in (and for) Our Future. 3 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 43 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 27 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2020), réparti dans 36 FNB canadiens, 4 fonds communs de placement, 12 fonds à horizon de retraite et 8 fonds en gestion commune offerts actuellement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 6 100 milliards de dollars américains (8 500 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 200 milliards de dollars américains (1 600 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 juin 2020). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 427 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

Renseignements: Matt Gierasimczuk, Relations publiques de Vanguard Canada, Téléphone : 416 263-7087, [email protected]