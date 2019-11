Vanguard Canada réduit les frais d'un FNB indiciel d'actions mondiales

Les frais de gestion du Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC) ont été réduits, passant de 0,25 % à 0,20 %.

TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a réduit de cinq points de base les frais de gestion de l'un de ses plus importants FNB d'actions, les faisant passer de 0,25 % à 0,20 %.

« Vanguard est reconnue pour réduire les coûts liés aux placements dans les secteurs où elle exerce ses activités, et nous sommes heureux de réduire les frais de l'un de nos plus importants FNB d'actions », a déclaré Kathy Bock, responsable de Placements Vanguard Canada Inc. « Selon l'un des mythes les plus répandus au sujet des placements, des coûts élevés vont de pair avec de meilleurs rendements. En fait, c'est tout le contraire. Chaque dollar payé en frais supplémentaires réduit d'un dollar le rendement des investisseurs, et ce problème s'aggrave au fil du temps. »

Vanguard a également réduit le coût total de possession relatif au Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF en simplifiant la structure de ce dernier pour éliminer une deuxième couche d'imposition et abaisser le taux de retenue.

« Par suite des réductions de frais effectuées en 2013, 2014, 2015 et 2018, cette diminution globale des frais s'inscrit dans notre tendance à faire bénéficier les investisseurs d'économies de coûts », a ajouté Mme Bock.

Le 1er novembre 2019, les frais de gestion ont été réduits comme suit :

FNB VanguardMC Symbole à la Bourse

de Toronto Nouveaux frais de

gestion annuels Anciens frais de

gestion annuels Vanguard FTSE Global

All Cap ex Canada

Index ETF VXC 0,20 % 0,25 %

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (TSX : VXC) - Le Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (TSX : VXC) vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et des charges, le rendement d'un indice boursier général mondial qui se concentre sur les marchés développés et émergents, à l'exclusion du Canada. À l'heure actuelle, ce FNB cherche à répliquer le FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index (ou tout indice qui lui succéderait). Il investit d'abord, directement ou indirectement, dans des titres de grandes, moyennes et petites capitalisations situées dans des marchés développés et émergents, hors du Canada.

Des frais peu élevés et « l'effet Vanguard » au Canada

Depuis 2012, les ratios des frais de gestion (RFG) pondérés en fonction de l'actif des FNB Vanguard ont été réduits de près de la moitié, passant de 0,27 %1 à 0,14 %2, tandis que le RFG de l'ensemble du secteur des FNB s'établissait à 0,31 %3. De plus, les frais de placement du secteur ont largement diminué au cours des dernières années, permettant aux Canadiens de conserver une plus grande part de leurs revenus de placement. Ce phénomène a eu lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie par suite de l'entrée de Vanguard sur chacun de ces marchés, et on le désigne désormais comme l'« effet Vanguard ».

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 39 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 23 milliards de dollars canadiens (au 30 septembre 2019), réparti dans 39 FNB canadiens, 4 fonds communs de placement, 12 fonds à horizon de retraite et 8 fonds en gestion commune offerts actuellement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 5 700 milliards de dollars américains (7 500 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 100 milliards de dollars américains (1 400 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 septembre 2019). Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 421 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

1 Au 31 décembre 2012 (données fournies par Morningstar, Bloomberg et Strategic Insight) 2 Au 31 décembre 2018 (données fournies par Morningstar, Bloomberg et Strategic Insight) 3 Au 31 décembre 2018 (données fournies par Morningstar, Bloomberg et Strategic Insight)

Renseignements importants

Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les FNB VanguardMC sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc. et ils sont offerts partout au Canada par l'entremise de courtiers inscrits.

Le présent document a pour seul but d'informer. On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue d'aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou en vue d'adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, ni les circonstances propres à un investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute recommandation de placement précise.

Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.

Tous les placements sont assujettis à des risques, dont la possibilité de perdre le capital investi. La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli du marché.

Les renseignements, figures et graphiques sont présentés à des fins d'illustration seulement et sont modifiables sans préavis.

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne peut être considéré comme étant une offre ni une sollicitation par toute personne résidant dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre ou si la personne présentant l'offre ou la sollicitation n'est pas autorisée à le faire.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont utilisées à des fins de commodité seulement et pourraient faire référence, le cas échéant, à The Vanguard Group, Inc., et pourraient inclure ses sociétés affiliées, y compris Placements Vanguard Canada Inc.

