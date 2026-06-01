Le nouveau FNB indiciel de croissance de dividendes des marchés développés hors Amérique du Nord Vanguard (TSX : VIGG) donne accès à des sociétés affichant un historique de croissance des dividendes dans les marchés développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord

Le nouveau FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) (TSX : VUDH) est conçu pour procurer un revenu avec option en monnaie locale

La famille élargie bonifie la gamme de FNB de dividendes de premier plan de Vanguard

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa famille de FNB de dividendes, en offrant aux investisseurs et aux conseillers deux nouveaux FNB axés sur le revenu conçus pour des stratégies de dividendes à rendement élevé et de croissance des dividendes. Le FNB indiciel de croissance de dividendes des marchés développés hors Amérique du Nord Vanguard (TSX: VIGG) et le FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) (TSX: VUDH) se négocieront à la Bourse de Toronto (TSX) à partir de ce matin.

« Nous sommes reconnus depuis longtemps pour procurer aux Canadiens des solutions robustes de FNB à dividendes soutenues par nos équipes chevronnées de placements à l'échelle mondiale », a affirmé Sal D'Angelo, chef des produits et du marketing, Vanguard Canada. En offrant ces deux nouveaux FNB, axés respectivement sur le rendement en dividendes élevé et la croissance des dividendes, les investisseurs ont accès à une gamme complète de stratégies de FNB de grande qualité à faible coût. »

FNB indiciel de croissance de dividendes des marchés développés hors Amérique du Nord Vanguard (TSX : VIGG)

Ce FNB suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière axé sur les sociétés situées dans les marchés développés, à l'exclusion du Canada et des États-Unis, dont les dividendes ont augmenté au fil du temps et le ratio des frais de gestion est de 0,28 %.

FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) (TSX : VUDH)

Ce FNB suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière axé sur les actions ordinaires de sociétés américaines caractérisées par des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, il est couvert en dollars canadiens et est assorti d'un ratio de frais de gestion de 0,28 %.

Ces FNB peuvent poursuivre différents objectifs de portefeuille, qu'il s'agisse d'un revenu actuel plus élevé, d'une croissance des dividendes à plus long terme ou d'une réduction de la volatilité des devises. Notre but est d'offrir aux conseillers financiers une gamme complète d'outils pour bâtir des portefeuilles résilients et à faible coût qui peuvent aider leurs clients à atteindre des résultats de placement à long terme positifs », a ajouté M. D'Angelo.

Ces deux nouveaux produits s'ajoutent au FNB indiciel américain à dividende élevé (TSX : VUDV) lancé plus tôt cette année, ce qui permet à Vanguard d'offrir une gamme complète d'options de FNB de dividendes, laquelle compte 41 FNB au Canada.

FNB Vanguard :

FNB Symbole à la

Bourse de Toronto Frais de

gestion1 FNB indiciel de croissance de dividendes des marchés développés

hors Amérique du Nord Vanguard VIGG 0,28 % FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) VUDH 0,28 %

1 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou des autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds de Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds de Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 196 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 155 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2026), actuellement réparti entre 41 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 12 800 milliards de dollars américains (17 700 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 4 600 milliards de dollars américains (6 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2026). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 482 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits. Le prospectus et les aperçus des FNB sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Matt Gierasimczuk, Relations publiques de Vanguard Canada, Téléphone : 416 263-7087, [email protected]