Le nouveau FNB indiciel américain à dividende élevé est conçu pour procurer un revenu durable et une croissance à long terme

VUDV offre un accès à des sociétés américaines affichant un rendement en dividende supérieur à la moyenne et des frais de gestion à faible coût de 0,28 % ou 28 points de base

Complète la gamme de FNB à dividende élevé de premier plan de Vanguard.

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB indiciel américain à dividende élevé Vanguard (TSX: VUDV), offrant aux investisseurs et aux conseillers un moyen à faible coût d'accéder à des sociétés américaines affichant un rendement en dividende supérieur à la moyenne.

« Les investisseurs et les conseillers financiers canadiens continuent d'exiger des solutions de revenu bien diversifiées, a déclaré Sal D'Angelo, responsable de la gestion des produits et de marketing, Vanguard Canada. Nous sommes heureux de répondre à cette demande en ajoutant une option à dividende élevé américaine à faible coût conçue pour procurer un revenu durable, et qui vient étoffer notre gamme actuelle de FNB à dividende. »

Voici le FNB indiciel américain à dividende élevé Vanguard (TSX : VUDV)

Le FNB indiciel américain à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d'un indice de titres de capitaux propres américains qui suit des sociétés affichant un rendement en dividende supérieur à la moyenne. À l'heure actuelle, ce FNB cherche à reproduire l'indice FTSE High Dividend Yield. Il investit dans plus de 560 actions de sociétés américaines assorties de frais de gestion à faible coût de 0,28 % et de dividendes qui seront distribués chaque trimestre.

« Ce nouveau FNB offre aux clients un revenu durable, tout en diversifiant l'exposition aux actions américaines vers des secteurs plus axés sur la valeur, un segment du marché boursier américain que nous considérons comme intéressant à moyen terme. Fait important, ce FNB s'appuie sur un historique et des antécédents de rendement de 20 ans aux États-Unis, avec l'appui et l'expertise de nos équipes de placement mondiales », a précisé M. D'Angelo.

Nouveau FNB Vanguard :

FNB Symbole à la

Bourse de Toronto Frais de gestion1 FNB indiciel américain à

dividende élevé Vanguard VUDV 0,28 %



1 Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds de Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds de Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard



Les Canadiens détiennent 192 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 145 milliards de dollars canadiens (au 28 février 2026), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 12 300 milliards de dollars américains (16 700 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 4 300 milliards de dollars américains (5 800 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 janvier 2026). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 465 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.



Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

SOURCE Placements Vanguard Canada Inc.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Matt Gierasimczuk, Relations publiques de Vanguard Canada, Téléphone : 416 263-7087, [email protected]