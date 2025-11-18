Depuis son arrivée au Canada en 2011, Vanguard a fait économiser aux investisseurs canadiens plus de 200 millions de dollars au moyen de réductions de frais 1 .

Le ratio des frais de gestion (RFG) moyen des FNB de Vanguard Canada est maintenant de 0,16 %, soit environ la moitié de la moyenne du secteur des FNB 2 .

Nous réduisons les frais pour le quart de la gamme totale de placements, y compris tous les FNB et les fonds communs de placement de répartition d'actifs. Une baisse de cinq points de base des frais de gestion, qui passeront à 0,17 %, sera appliquée à chaque fonds ainsi qu'à trois FNB de titres à revenu fixe.

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Vanguard a annoncé aujourd'hui une réduction des frais s'appliquant à 12 FNB et fonds communs de placement, qui représentent le quart de ses fonds de placement. Il s'agit de la plus importante réduction des frais de gestion dans l'histoire de Vanguard au Canada. Vanguard a permis aux investisseurs canadiens d'économiser plus de 200 millions de dollars depuis 20111.

« Tout au long de notre histoire, nous avons souligné l'importance de limiter le coût des placements, car des frais moins élevés laissent plus d'argent dans les poches des investisseurs et augmentent leurs rendements potentiels. » a déclaré Kathy Bock, directrice générale et chef de Vanguard Canada. « Nous nous efforçons de créer de la valeur pour nos investisseurs, et non de leur en soustraire. Il s'agit de la plus importante réduction des frais de gestion de notre histoire au Canada et elle aidera les investisseurs à épargner en vue d'un achat important, à prendre leur retraite plus tôt ou à financer les études de leur enfant. »

En placement, plus vous payez, moins vous en avez pour votre argent. L'importance des coûts.

Dans l'ensemble du secteur, les fonds à coûts inférieurs ont historiquement surpassé les fonds à coûts supérieurs après déduction des frais (selon les recherches de Vanguard et de Morningstar). Les FNB indiciels et à gestion active, ainsi que les fonds communs de placement de Vanguard sont assortis de frais parmi les plus faibles de toutes les catégories d'actif, y compris les solutions d'actions, d'obligations et multiactifs.

En fait, au cours des 10 dernières années, les fonds Vanguard ont surpassé 81 % des fonds comparables sur une base pondérée en fonction de l'actif (75 % sur une base de dénombrement des produits)3. À l'heure actuelle, le ratio des frais de gestion (RFG) moyen pondéré des FNB de Vanguard est de 0,16 %, soit la moitié de la moyenne de 0,31 % du secteur des FNB2. Vanguard a réduit ses frais sept fois depuis le lancement de sa première gamme de FNB au Canada en 2011.

« Vanguard est un chef de file général sur le plan des coûts et a pris l'engagement profond d'aider les investisseurs à réussir en matière de placement. » a déclaré Sal D'Angelo, responsable de la gestion des produits et de marketing, Vanguard Canada. « Pour nous, les faibles coûts ne sont pas une stratégie de tarification; c'est la façon dont nous sommes conçus pour transmettre les avantages de notre taille et de notre envergure aux investisseurs canadiens. Chaque dollar économisé en frais de gestion demeure dans les poches de l'investisseur, et cet argent prend de la valeur au fil du temps. Il existe une fausse dichotomie entre réaliser un solide rendement en investissant dans des fonds de grande qualité et obtenir de faibles coûts. À Vanguard, vous pouvez obtenir les deux. »

FNB de répartition d'actifs

Depuis leur lancement en 2018, les FNB de répartition d'actifs de Vanguard sont devenus l'un des choix les plus populaires auprès des investisseurs canadiens à la recherche d'une solution de placement tout-en-un simple et diversifiée. Cette catégorie de FNB a atteint 54 G$ d'actif cette année et représente environ 17 % des flux de trésorerie totaux du secteur des FNB cette année (en date de septembre 2025)4. Ces FNB présentent différentes pondérations d'actions et d'obligations, ce qui élimine la nécessité d'un rééquilibrage continu ou de décisions de portefeuille complexes.

« Le verdict est rendu et les investisseurs et conseillers canadiens sont à la recherche de portefeuilles bien construits, durables, à faible coût et offrant une vaste diversification. » a ajouté M. D'Angelo. « La réduction des frais pour le quart de notre gamme de placements témoigne de notre opinion selon laquelle les coûts de placement sont importants et que même une petite économie peut grandement changer la donne au fil du temps, en ce qui concerne votre portefeuille. »

Réduction des frais des FNB et des fonds communs de placement de Vanguard Canada

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des réductions du ratio des frais des FNB et des fonds communs de placement de Vanguard. Les modifications aux ratios des frais entrent en vigueur immédiatement.

Fonds Symbole

boursier Frais de

gestion

annuels actuels Nouveaux frais

de gestion

annuels Portefeuille FNB d'actions

Vanguard VEQT 0,22 % 0,17 % Portefeuille FNB de

croissance Vanguard VGRO 0,22 % 0,17 % Portefeuille FNB équilibré

Vanguard VBAL 0,22 % 0,17 % Portefeuille FNB prudent

Vanguard VCNS 0,22 % 0,17 % Portefeuille FNB de revenu

prudent Vanguard VCIP 0,22 % 0,17 % FNB indiciel d'obligations

totales mondiales hors

États-Unis (couvert en $ CA)

Vanguard VBG 0,35 % 0,20 % FNB indiciel d'obligations

totales mondiales (couvert

en $ CA) Vanguard VGAB 0,30 % 0,20 % FNB indiciel d'obligations

canadiennes

gouvernementales

Vanguard VGV 0,15 % 0,10 % Fonds Portefeuille FNB

d'actions Vanguard s.o. 0,22 % 0,17 % Fonds Portefeuille FNB de

croissance Vanguard s.o. 0,22 % 0,17 % Fonds Portefeuille FNB

équilibré Vanguard s.o. 0,22 % 0,17 % Fonds Portefeuille FNB

prudent Vanguard s.o. 0,22 % 0,17 %



1 Sources : Depuis l'arrivée de Vanguard sur le marché canadien, en 2011, les économies cumulatives se sont chiffrées à plus de 200 millions de dollars pour les investisseurs canadiens grâce aux réductions précédentes de frais des FNB, sans compter notre réduction actuelle des frais. Vanguard, Strategic Insight et Morningstar Direct. 2 Sources : Vanguard, Strategic Insight et Morningstar Direct. 3 Sources : Morningstar Direct. 4 Sources : Morningstar Direct.

Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le fonds Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d'autres frais et charges du fonds Vanguard. Pour tout fonds Vanguard qui investit dans des fonds Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au fonds Vanguard et à ses placements dans les fonds Vanguard ne seront pas imputés en double.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 160 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 116 milliards de dollars canadiens (au 31 août 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 11 300 milliards de dollars américains (15 900 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, dont plus de 3 800 milliards de dollars américains (5 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 août 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 450 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

