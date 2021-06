TORONTO, le 1er juin 2021 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui son intention de changer l'indice de deux de ses FNB canadiens le ou vers le 17 septembre 2021.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (sybole à la Bourse de Toronto : VGG) verra son indice actuel, le NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, être remplacé par le S&P US Dividend Growers.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) (symbole à la Bourse de Toronto : VGH) verra son indice actuel, le NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (CAD-hedged), être remplacé par le S&P US Dividend Growers (CAD-hedged).

Chacun de ces changements cadre avec les objectifs et les stratégies de placement des FNB. Les porteurs de parts concernés auront essentiellement la même exposition à la catégorie d'actif qu'avant. Plus précisément, ces FNB offrent une exposition aux actions ordinaires américaines de sociétés dont les antécédents démontrent qu'elles augmentent leurs dividendes au fil du temps.

Ces changements s'inscrivent dans un processus continu de contrôle diligent visant à optimiser les chances de succès des investisseurs canadiens de Vanguard. À la lumière de son analyse continue, Vanguard estime que l'approche de S&P à l'égard des titres en dividendes dans ces nouveaux indices procurera une valeur ajoutée aux porteurs de parts sous la forme d'une transparence accrue, en plus d'offrir les nouvelles caractéristiques suivantes :

Rajustements en fonction du flottant visant à s'assurer que chaque indice ne prendra en compte que les actions à la disposition des investisseurs. Les indices excluront les actions de sociétés à actionnariat restreint, comme celles détenues par des membres de la famille du fondateur.

Les indices excluront les actions de sociétés à actionnariat restreint, comme celles détenues par des membres de la famille du fondateur. Période de rééquilibrage de trois jours permettant de gérer les coûts de transaction et de réduire les erreurs de réplication. Les ajouts, retraits et rééquilibrages périodiques des titres inclus dans chaque indice auront lieu sur trois jours plutôt que sur une seule journée.

Les ajouts, retraits et rééquilibrages périodiques des titres inclus dans chaque indice auront lieu sur trois jours plutôt que sur une seule journée. Filtres de rendement avec tampon visant à éviter le plus possible le taux de rotation excessif. Au moment du rééquilibrage annuel, toutes les actions versant des dividendes dans l'univers de placement sont classées par ordre de rendement en dividendes, du plus haut au plus bas. Un titre ne pourra pas faire l'objet d'une première admission dans l'indice si son rendement en dividendes se situe dans la tranche supérieure de 25 %. Au cours des rééquilibrages subséquents, tout titre qui fait déjà partie de l'indice peut y rester, à moins que son rendement soit dans la tranche supérieure de 15 %.

Méthode de Vanguard en matière de sélection des indices

Forte de son expérience et de son expertise considérables en gestion indicielle, Vanguard estime que les investisseurs profitent d'indices qui sont objectifs, transparents, propres aux placements et représentatifs des caractéristiques de risque et de rendement du marché cible. C'est pourquoi société a conçu et suit un processus multidimensionnel d'évaluation et de sélection des indices pour ses fonds et ses FNB.

La convenance de l'indice de chaque fonds est fondée sur la méthodologie de construction de l'indice, la couverture du marché, les critères de classification, le calendrier de rééquilibrage, le coût et d'autres normes. Qui plus est, Vanguard évalue régulièrement les fournisseurs d'indices pour s'assurer que leurs processus en matière d'intégrité des données et leurs pratiques de gestion du risque leur permettent de fournir en temps opportun les données exactes et de grande qualité qui sont nécessaires à la construction et à l'administration en continu des indices. La société accorde une grande importance à l'objectivité, à la crédibilité et à l'indépendance des fournisseurs d'indices.

