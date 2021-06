Vanessa Laplante de Partenariat Canadian Malartic accède à la présidence du conseil d'administration

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième fois de son histoire, le conseil d'administration de l'Association minière du Québec (AMQ) sera présidé par une femme, soit Vanessa Laplante, directrice de la fiscalité et du bureau de Montréal de Partenariat Canadian Malartic. Elle succède à Jean-François Verret, directeur, Projets, Géologie et Exploration de Mine Raglan, une compagnie Glencore, qui a occupé ce poste au cours des six dernières années.

Mme Laplante est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et œuvre dans l'industrie minière depuis plus de 15 ans. Chef de file dans son domaine, elle a développé une expertise en gestion minière et en fiscalité grâce à son expérience auprès de grands producteurs d'or opérant au Québec et ailleurs. Très impliquée dans son milieu, elle souhaite mettre les efforts pour augmenter la représentation des femmes au sein de l'industrie minière.

Des 16 membres du conseil d'administration, seul un visage changera, alors que Danny Tremblay, directeur commercial à la Fonderie Horne et l'Affinerie CCR de Glencore, remplace Marc Bédard, chef de l'exploitation des sites métallurgiques de la division de cuivre de Glencore.

C'est donc sous le signe de la constance que Mme Laplante entame sa présidence du conseil. Parmi les priorités qu'elle entend défendre, notons la compétitivité du régime fiscal québécois, la pérennité de l'industrie minière au Québec, son attractivité auprès des investisseurs et la réputation de l'industrie dans la population.

Le conseil d'administration de l'AMQ est composé de :

Présidente du conseil d'administration et trésorière

Vanessa Laplante , directrice de la fiscalité et du bureau de Montréal, Partenariat Canadian Malartic

Vice-président du conseil d'administration

Alexandre Belleau , chef des opérations, Minerai de Fer Québec

Secrétaire du conseil d'administration

Jean-Baptiste Dromer, directeur senior, Mines et Fabrication, Sel Windsor

Administrateurs

Observateurs

« J'amorce ce mandat dans la continuité, avec des gens compétents et dévoués. Je suis très fière à l'idée de défendre les priorités et préoccupations de notre belle industrie, au sein d'une association dynamique, crédible et constructive. En cette ère de grands changements, notre industrie a su s'adapter et continuera de se réinventer pour que le Québec figure toujours parmi les meilleurs de l'industrie minière mondiale. C'est donc avec enthousiasme et prête à relever le défi que je débute ce nouveau chapitre de mon implication à l'AMQ. »

- Vanessa Laplante, présidente du conseil d'administration de l'AMQ

« La pandémie de COVID-19 a démontré toute la pertinence pour notre industrie de compter sur une association crédible qui sait fédérer les forces en présence pour atteindre ses objectifs. En pouvant nous appuyer sur un conseil d'administration qui connaît bien l'AMQ et ses enjeux, nous serons en mesure de représenter efficacement l'industrie minière afin qu'elle soit reconnue à sa juste valeur et qu'elle dispose des conditions favorables à son développement au Québec. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

