La société lance une stratégie mondiale à petite capitalisation boursière

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Van Berkom et associés inc. (Van Berkom) a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle stratégie mondiale à petite capitalisation boursière.

« C'est la réalisation d'un rêve de longue date et l'aboutissement logique de notre ambition de devenir un spécialiste des investissements mondiaux en petite capitalisation boursière », affirme J. Sebastian van Berkom, président du conseil et chef de la direction de Van Berkom.

La nouvelle stratégie mondiale à petite capitalisation boursière est dirigée par l'un de nos collaborateurs les plus talentueux, Zhuo Ling, associé et gestionnaire principal de portefeuille. L'équipe comprend également Melissa Gasser et Karim Haddad, analystes principaux, ainsi qu'Alexander Tiscione, analyste, et peut compter sur l'expertise à long terme de 12 autres professionnels de placement dans nos équipes existantes; Canada, États-Unis et Asie, pour alimenter les idées d'investissement dans leur marché respectif.

« Notre nouvelle stratégie mondiale à petite capitalisation boursière suit la même philosophie et le même processus d'investissement éprouvés qui ont si bien servi nos clients dans tous nos produits d'investissement existants, affirme Mathieu Sirois, président et gestionnaire principal de portefeuille, actions américaines à petite capitalisation chez Van Berkom. Le moment choisi pour lancer le fonds est excellent, car la demande des investisseurs est élevée, et le marché a récemment enregistré une correction, ouvrant la porte à de belles opportunités d'investissement. »

FONDS COMMUN

Pour simplifier l'intégration des clients, Van Berkom annonce également la création d'un fonds commun mondial à petite capitalisation. Les clients auront désormais le choix entre la gestion séparée et la gestion groupée des fonds. CIBC Mellon agira en tant que fiduciaire, gardien de valeurs et administrateur du fonds. « Nous sommes fiers de nous associer à une organisation d'un tel calibre. Nous avons choisi CIBC Mellon pour son expertise internationale et ses services exceptionnels », a déclaré Patrick Lamontagne, chef des opérations chez Van Berkom.

« CIBC Mellon est heureuse de soutenir Van Berkom au moment d'étendre leur offre de placement par le lancement d'une stratégie mondiale à petite capitalisation boursière, a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients chez CIBC Mellon. Alors que les acteurs du secteur de l'investissement sont confrontés à des défis croissants et à un secteur en évolution rapide, nous sommes heureux d'offrir un soutien opérationnel résilient afin d'aider les gestionnaires à mettre de l'avant des offres de placement novatrices et compétitives. Notre équipe est heureuse de collaborer avec Van Berkom et ainsi supporter la croissance de leurs clients et intervenants. »

À propos de Van Berkom

Fondée en 1991, Van Berkom et associés inc. (« Van Berkom ») est une société de placement spécialisée dans les petites capitalisations et détenue à 100 % par ses employés. Van Berkom dirige des stratégies canadiennes, américaines, Grande Chine et mondiales.

Van Berkom gère des portefeuilles d'actions à petite capitalisation pour le compte de grands fonds de retraite, sociétés, fondations et de fonds de dotation d'Amérique du Nord. Au 30 juin 2022, Van Berkom et sa filiale de Hong Kong détenaient environ 4 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.vanberkomglobal.com/fr/

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2022, CIBC Mellon comptait plus de 2,3 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 30 juin 2022, comptait 43 billions USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

