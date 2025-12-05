Valoriser les parents bénévoles - Le programme de reconnaissance est lancé!

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance son programme de reconnaissance de l'engagement parental 2025-2026.

« Encourager et valoriser l'engagement des parents dans le milieu scolaire est une priorité de notre Fédération. Grâce à leur implication motivée par le bien-être des élèves, les parents bénévoles contribuent à la réussite éducative et à la bonne gouvernance de notre réseau. Ils sont des modèles positifs dans leur communauté. Ensemble, célébrons nos petits et grands succès pour pouvoir mieux continuer notre engagement », propose Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les conseils d'établissement et les comités de parents partout au Québec sont invités à confirmer leur participation au programme clé en main de reconnaissance en remplissant les formulaires de participation pour chaque catégorie : Mérite, Bronze, Argent et l'Ordre de la Fédération. Des modèles de résolution, ainsi que du matériel informatif et promotionnel sont disponibles. La FCPQ fournira ensuite les marques de reconnaissance à remettre aux parents lauréats lors d'activités de reconnaissance locales ou lors du Gala national du 30 mai 2026.

Toute l'information sur le programme de reconnaissance est disponible sur notre site web.

Les parents lauréats des quatre catégories seront honorés pendant la Semaine nationale de l'engagement parental en Éducation, prévue du 31 mai au 6 juin 2026.

Par cette initiative, la FCPQ est fièrement engagée à encourager, valoriser et pérenniser l'implication bénévole des parents en Éducation. Merci aux parents engagés et bonne Journée internationale des bénévoles à tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

