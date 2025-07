Les parents réagissent aux règles budgétaires finales en éducation

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Après avoir pris connaissance des règles budgétaires finales publiées aujourd'hui, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et l'Association des comités de parents anglophones (EPCA) demandent au gouvernement et à tout le réseau de l'éducation de s'assurer que l'accès des élèves aux services ne soient jamais compromis. Bien que les règles budgétaires soient moins catastrophiques qu'anticipé, nos enfants méritent mieux.

« L'éducation de nos enfants, leur réussite et leur bien-être doit passer avant l'équilibre budgétaire. Investissons davantage », indique Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

« Il est inacceptable que l'avenir de nos enfants continue d'être mis en péril au nom de l'équilibre budgétaire. Les services éducatifs ne sont pas un luxe - ils sont essentiels », ajoute Katherine Korakakis, présidente de la ECPA.

Au cours des cinq dernières années, les élèves ont été « barouettés » d'un bouleversement à l'autre. La pandémie a d'abord frappé, entraînant des retards de développement et d'apprentissage, puis les élèves ont manqué des semaines d'école en raison d'une grève. Alors qu'un plan de rattrapage avait été mis en place, le financement pour des mesures additionnelles telles que le tutorat et la gratuité des cours d'été n'a pas été reconduit l'an dernier, provoquant l'inquiétude des parents et du milieu scolaire.

En mars 2025, les parents s'inquiétaient du ralentissement des investissements en éducation dans le budget du Québec. Aujourd'hui, la FCPQ et EPCA reconnaissent que le gouvernement a prouvé que les services aux élèves sont la priorité. Nous demandons de garantir que l'éducation reste la priorité des priorités et d'éviter qu'elle dépende de la volonté politique.

La FCPQ et EPCA sont perplexes vis-à-vis de l'attitude du gouvernement, qui niait que les règles budgétaires ayant circulé pendant le dernier mois représentaient des compressions, alors que tous les partenaires du réseau se demandaient comment maintenir les services depuis des semaines.

Des comités de parents se sont mobilisés dans leur région pour exiger que le gouvernement réinvestisse en éducation et un Conseil général extraordinaire de la FCPQ est prévu le 7 août pour permettre aux membres de s'informer et de discuter de cette situation.

Les équipes de la FCPQ et EPCA seront fidèles au poste tout l'été pour suivre l'actualité, rester en communication avec leurs partenaires et soutenir les comités de parents membres.

Les parents n'accepteront jamais que la réussite, le bien-être et l'avenir de leurs enfants soient mis en péril. La voix des parents sera entendue : les services pour nos enfants doivent toujours être la priorité!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

Profil de l'Association des comités de parents anglophones (EPCA)

La EPCA est une coalition de sept comités de parents de commissions scolaires anglophones du Québec et est la voix officielle de la communauté des parents des écoles publiques anglophones. Elle représente près de 100 000 élèves du secteur des jeunes anglophones auprès du ministère et du réseau de l'Éducation.

