La FCPQ souhaite la bienvenue à Sonia Lebel à l'Éducation

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) félicite Sonia Lebel pour sa nomination à titre de ministre de l'Éducation.

« Mme Lebel entre en poste à un moment critique. Le réseau a besoin d'actions rapides pour assurer la réussite des élèves. Le gouvernement doit financer le milieu scolaire à la hauteur des besoins, ce qui n'est pas le cas en ce moment », demande Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

En cette période de rentrée scolaire, les nouvelles rapportées par les comités de parents membres de la FCPQ sont alarmantes. Des services aux élèves ayant des besoins particuliers ont été coupés ou risquent de ne pas être renouvelés. Les parents ont de nombreuses questions sur la situation budgétaire, questions qui n'ont pas trouvé de réponses jusqu'à maintenant.

La FCPQ demande à la nouvelle ministre de rétablir l'éducation au rang de priorité des priorités du gouvernement en augmentant le financement du réseau et en s'assurant que les postes de services aux élèves, comme les orthophonistes et les techniciennes en éducation spécialisée, puissent être ouverts et comblés partout au Québec.

Les parents craignent que les délais pouvant être occasionnés par un changement de ministre affectent directement la réussite des élèves. La FCPQ espère que Mme Lebel rencontrera rapidement les partenaires du réseau, y compris les parents d'élèves, pour prendre connaissance des besoins et agir ensemble pour la réussite de nos enfants.

Enfin, la FCPQ souhaite remercier Bernard Drainville pour ses trois années à titre de ministre de l'Éducation. Son ouverture à échanger avec les parents d'élèves, notamment lors des Conseils généraux de la FCPQ, a été remarquée et appréciée.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

