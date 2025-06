11 000 parents participent à l'enquête sur le bien-être des familles québécoises

Le score de qualité de vie demeure sous-optimal chez un bon nombre d'enfants

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière d'avoir pu organiser le dévoilement des résultats de la deuxième édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises au cours de son évènement national annuel, qui s'est déroulé à Québec et en ligne le 31 mai dernier.

Cette enquête a été réalisée sous la supervision de Dre Mélissa Généreux, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, en partenariat avec la FCPQ, l'Association des comités de parents anglophones, l'Association pour la santé publique du Québec et le Réseau québécois pour la réussite éducative. Elle avait pour but de brosser un portrait du bien-être des familles et de leur qualité de vie. Elle a également permis de mieux comprendre les préoccupations soulevées par les parents en ce qui concerne la situation scolaire et personnelle de leur enfant.

Au total, plus de 11 000 parents d'élèves répartis dans toutes les régions du Québec, qu'ils fassent partie de comités de parents ou non, ont levé la main pour participer à l'étude de façon volontaire et anonyme.

Les résultats compilés lors de l'enquête ont permis de soulever ces points importants :

Les écrans, le manque de connexions sociales, notamment exacerbé par la pandémie de COVID-19, ainsi que le climat de polarisation actuel ont un impact important sur le bien-être des jeunes;

Les réseaux sociaux et les jeux vidéo, conçus pour retenir constamment l'attention des utilisateurs et favoriser un comportement de dépendance, deviennent de plus en plus populaires chez les enfants au fil de leur parcours scolaire et peuvent avoir un impact sur leur qualité de vie;

Le temps d'écran restait pour la deuxième année la plus grande préoccupation soulevée par les parents en ce qui concerne la qualité de vie de leurs enfants, et ce, peu importe le genre des élèves ou leur niveau de scolarité;

Près d'un enfant sur quatre ferait un usage à risque ou problématique des écrans, c'est-à-dire un usage qui est difficile à arrêter et pouvant mener à une obsession. De plus, le pourcentage d'enfants faisant un tel usage de leurs écrans tend à augmenter au fur et à mesure qu'ils grandissent;

Enfin, une légère amélioration du score moyen de qualité de vie a été observée chez les enfants québécois en 2025, et ce, malgré le fait que ce score continue à se situer près de la note de passage.

Face à ces enjeux, Dre Généreux a proposé plusieurs pistes de solutions et ressources qui permettront aux parents, mais aussi à leurs enfants, d'améliorer leur santé mentale. Selon elle, la socialisation grâce à diverses activités artistiques ou sportives, la nature et même la relaxation sont des moyens idéaux pour favoriser le bien-être au quotidien.

« La promotion de ce bien-être-là, c'est une priorité de la société, et je suis vraiment contente que ça se cristallise de plus en plus. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a des facteurs de stress contemporains qui n'étaient pas là il y a 20, 30 ans et qui viennent teinter nos émotions, notre bien-être, notre santé mentale », a-t-elle indiqué.

Pour consulter la présentation complète des résultats de l'enquête menée par Dre Généreux, cliquez sur le lien suivant.

