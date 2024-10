Valoriser la profession enseignante : des témoignages inspirants pour allumer, nourrir (et même rallumer) la flamme

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, proclamée par l'UNESCO, le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants et des enseignantes (GRAVE) annonce un projet porteur, s'inscrivant dans la lignée des actions posées depuis sa mise en place en 2018. S'appuyant sur des extraits du rapport de la recherche-action intitulée Diagnostic sur les enjeux de la pénurie de personnel enseignant en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec, le GRAVE prépare la publication d'un recueil de textes intitulé Un autre son de cloche, inspiré de la série à succès Bouillon de poulet pour l'âme, mais avec une saveur typiquement régionale.

« L'intention n'est pas d'évacuer les défis actuels liés à notre métier, mais de partager les réussites et les belles histoires qui viennent ponctuer notre quotidien », explique Marie-Millie Dessureault, responsable du projet au GRAVE et vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEJAT).

Personnes enseignantes et étudiantes, manifestez-vous!

Le GRAVE sollicite donc les personnes enseignantes et retraitées de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie, ainsi que celles qui étudient actuellement pour entreprendre une carrière en enseignement afin qu'elles partagent des histoires, des anecdotes et des témoignages inspirants qui mettent en valeur leur parcours, leur rôle déterminant et leur impact significatif auprès des élèves.

Les textes, qui seront publiés pour faire du bien à l'âme de la profession enseignante, doivent compter entre 400 et 1 000 mots. Ils doivent s'inscrire dans l'une des quatre grandes sections que comptera le recueil, soit le choix de la profession, se former à l'enseignement, faire carrière dans l'enseignement et rester dans l'enseignement. Les thèmes rattachés à chacune de ces sections sont nombreux et détaillés sur la page Web dédiée au projet.

Les personnes enseignantes et étudiantes ont jusqu'au 10 janvier prochain pour proposer un texte et remplir le formulaire en ligne.

La publication du recueil Un autre son de cloche est prévue au courant de l'année 2025.

À propos du GRAVE

Lancé en février 2018, le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants (GRAVE) est né de la volonté de réaliser un véritable travail de collaboration pour valoriser la profession enseignante. Son objectif est de favoriser l'attraction de nouveaux enseignants et enseignantes, ainsi que le recrutement et la rétention des personnes ayant choisi de faire carrière dans l'enseignement et évoluant déjà au sein du réseau régional.

Le GRAVE regroupe une vingtaine de partenaires représentant les centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, le Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEJAT), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'études collégiales à Chibougamau. Les membres du GRAVE sont mobilisés afin d'identifier et mettre en œuvre des stratégies innovantes à court, moyen et long termes, pour répondre à la problématique de la pénurie d'enseignants et d'enseignantes dans les territoires concernés.

