L'UQAT lance son Plan stratégique 2025-2030!

ROUYN-NORANDA, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - C'est avec fierté et conviction que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance aujourd'hui son Plan stratégique 2025-2030. Le lancement a eu lieu dans le cadre du traditionnel Déjeuner de la rentrée de la communauté universitaire, l'évènement tout indiqué, puisque celui-ci vise à souligner le début de la nouvelle année universitaire 2025-2026 ainsi que les faits marquants et les principaux projets à venir. Après près d'une année de consultations, de réflexions et de discussions approfondies, les orientations qui guideront les actions de l'Université pour les cinq prochaines années sont désormais établies. Un vaste travail de consultation a été mené auprès de la communauté universitaire et des collectivités sur les territoires d'ancrage de l'UQAT, notamment lors d'une tournée régionale en janvier 2025. Les personnes rencontrées, généreuses et engagées, ont largement contribué à façonner ce plan axé sur l'humain et la communauté.

Un plan qui reflète ce que nous sommes : une université humaine, créative et audacieuse, profondément ancrée dans ses territoires. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Un plan pour guider l'UQAT dans sa mission d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité

Ce nouveau plan stratégique définit les priorités de l'UQAT pour les années à venir, tout en restant fidèle à sa mission qui est de transmettre et de mobiliser une diversité de savoirs pour accompagner la réussite et l'épanouissement des personnes et des collectivités. « Au cœur de ce plan, il y a les gens. Les étudiantes et les étudiants, le corps professoral et enseignant, ainsi que l'ensemble des équipes qui font vivre l'UQAT. À cela s'ajoutent également les peuples autochtones avec qui l'Université bâtit des liens durables, et à la collectivité élargie autour de laquelle elle se mobilise », souligne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT. Ce plan reflète ainsi l'engagement de l'UQAT à être un moteur de changement positif, au service du bien-être des populations et de la vitalité du territoire.

Concrètement, le plan s'articule autour de cinq grandes orientations et vingt objectifs stratégiques. Les orientations sont :

Ancrer la réussite et l'expérience étudiante au cœur des actions; Façonner une organisation humaine, performante et apprenante; Faire de la santé régionale un levier de transformation sociale et de vitalité des collectivités; Soutenir la pleine affirmation des peuples autochtones; Innover et agir en environnement en tant que contribution universitaire au bien commun.

Le plan sera complété par plusieurs plans institutionnels transversaux qui viendront guider, de manière cohérente et intégrée, la mise en œuvre de la mission de l'UQAT : le plan de recherche et de recherche-création, le plan d'internationalisation, le plan L'UQAT et les peuples autochtones et le plan en écoresponsabilité, dont le lancement est prévu plus tard à l'automne.

Humaine, créative et audacieuse : des valeurs toujours aussi fortes!

La démarche de planification stratégique a aussi été l'occasion de revisiter les valeurs fondamentales de l'UQAT. Ces trois mots, humaine, créative et audacieuse, incarnent plus que jamais ce qu'est l'UQAT et ce qu'elle souhaite continuer d'être. Elles inspirent des choix de carrière, des parcours de formation, et traduisent un leadership exercé depuis plus de 40 ans. Elles illustrent également le respect et la valorisation des différences, l'innovation, la découverte… et bien plus encore. Ce sont ces valeurs qui soutiendront la mise en œuvre de la stratégie 2025-2030.

À propos de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Officiellement créée le 19 octobre 1983, l'UQAT se démarque aujourd'hui sur plusieurs plans en enseignement, en recherche et en recherche-création. Grâce à des expertises reconnues et à un volume annuel de recherche atteignant près de 24 M$, l'Université se positionne avantageusement, non seulement sur la scène provinciale, mais aussi nationale et internationale. L'UQAT offre plus de 160 programmes de 1er, 2e et 3e cycles, dont une soixantaine sont offerts à distance. Avec sept campus, centres et points de service, l'Université accueille plus de 7 000 étudiantes et étudiants, dont plus de 800 en provenance de partout dans le monde.

