Valorisation et maîtrise du français à l'école - Le ministre Drainville annonce plus d'aide en français pour les élèves du Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui la création de nouveaux services pour soutenir les élèves dans l'apprentissage du français. Concrètement, une aide financière de plus de 54 millions de dollars est accordée à Alloprof pour la période de 2024-2025 à 2026-2027, aux fins de la mise en place de la nouvelle plateforme Allofrançais. Cette plateforme sera complémentaire au travail réalisé en classe par le personnel enseignant auprès de nos élèves.

La plateforme est accessible dès aujourd'hui à partir du lien allofrancais.ca pour répondre aux besoins immédiats des élèves, des parents et du personnel scolaire. Des contenus sont donc déjà disponibles, mais le projet vise à en développer et en créer de nouveaux en continu jusqu'en 2027. Il s'agit notamment de fiches, de vidéos et de jeux éducatifs qui seront accessibles à tous les élèves du primaire et du secondaire sur Allofrançais. Par la suite, au cours de l'année scolaire 2025-2026, la plateforme offrira de nouveaux services pour un soutien plus efficace. En effet, des parcours intelligents, personnalisés et adaptés aux difficultés des élèves seront déployés. Ils comprendront, entre autres, des activités et des jeux vidéo, et s'adapteront en temps réel à la progression des jeunes. Du soutien individualisé sera également offert par l'intermédiaire de services de tutorat donnés par des enseignants. Les élèves auront droit à des rendez-vous de suivi pour permettre un meilleur encadrement.

Ces nouveaux services visent à offrir plus de soutien aux élèves en dehors des heures de classe. Comme la maîtrise du français est à la base des apprentissages, le gouvernement s'est engagé à bonifier l'offre de services d'aide aux élèves afin qu'ils atteignent la réussite éducative. Cette annonce est ainsi un geste de plus que nous posons pour eux, mais aussi pour leurs parents afin de les soutenir dans la réussite éducative.

« Il est essentiel de fournir tous les outils à nos jeunes pour qu'ils maîtrisent bien le français. Je suis donc très content de l'annonce d'aujourd'hui qui va permettre de leur offrir plus de services pour compléter leurs apprentissages en classe. Cette mesure s'ajoute aux autres déjà en place, notamment la révision du programme de français. L'organisme Alloprof permettra aux élèves, à leurs parents et au personnel enseignant d'accéder à une solution supplémentaire en matière d'apprentissage du français. Je tiens à le remercier pour sa collaboration et son travail. Il joue un rôle important dans la réussite éducative de nos élèves. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Avec Allofrançais, nous nous donnons les moyens d'offrir un soutien scolaire encore plus efficace et plus personnalisé à tous les élèves du Québec pour favoriser leur réussite en français. Grâce à l'élaboration d'outils technologiques inédits, à notre expertise pédagogique et à l'appui de notre équipe de professeurs, nous renforçons le filet de sécurité autour de l'élève en lui donnant l'aide supplémentaire dont il a besoin pour surmonter ses difficultés en français et lui permettre de réussir son parcours scolaire. »

Sandrine Faust, cofondatrice et directrice générale d'Alloprof

Cette nouvelle initiative fait partie de mesures contribuant à valoriser l'enseignement du français dans nos écoles. En avril 2023, le gouvernement a fait de la lecture une priorité en annonçant l'attribution d'une somme annuelle de 300 $ par enseignante et enseignant pour garnir les bibliothèques de classes de livres québécois. Au total, 55,6 millions de dollars seront investis dans la mesure Rehausser le niveau de littératie et de numératie dans nos écoles -- Soutenir l'accès aux livres québécois d'ici l'année 2027-2028, pour l'achat d'environ 18 livres de plus par classe, par année.

d'ici l'année 2027-2028, pour l'achat d'environ 18 livres de plus par classe, par année. Rappelons également que le 9 janvier dernier, le ministre de l'Éducation annonçait un plan de rattrapage scolaire dans le but de donner aux élèves tous les moyens nécessaires pour favoriser leur réussite éducative. Les différentes mesures, telles que le tutorat, permettront d'aider les élèves qui en ont besoin et particulièrement ceux qui sont en difficulté, en français notamment.

Le ministre de l'Éducation s'est aussi engagé à actualiser le programme de français, langue d'enseignement, au primaire et au secondaire. Le programme d'études sera implanté comme projet-pilote lors de la rentrée scolaire 2025- 2026 et sera ensuite mis en œuvre dès septembre 2026 dans toutes les écoles.

sera ensuite mis en œuvre dès septembre 2026 dans toutes les écoles. Le Budget 2023-2024 accorde plus de 400 millions de dollars sur cinq ans pour notamment rehausser le niveau de littératie des jeunes grâce à différentes actions visant à renforcer leurs compétences en français.

https://allofrancais.ca/

https://allofrancais.ca/

https://www.alloprof.qc.ca/

