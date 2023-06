Valorisation du français à l'école - Le gouvernement pose des gestes concrets pour améliorer la maîtrise du français chez les élèves

QUÉBEC, le 5 juin 2023 /CNW/ - La réussite éducative au Québec passe par la maîtrise du français. C'est pourquoi, afin d'améliorer les compétences en français des élèves, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce aujourd'hui plusieurs mesures qui touchent l'enseignement de notre langue. Un meilleur apprentissage du français constitue un facteur très important de la réussite scolaire. En effet, les jeunes qui ont une bonne maîtrise de la langue ont de meilleures chances de réussir dans toutes les matières.

La révision des programmes de français au primaire et au secondaire

Une consultation sera menée par le ministère de l'Éducation auprès d'experts pour faire le point sur les connaissances les plus à jour, notamment dans le domaine de l'enseignement du français. L'expertise de différents acteurs du réseau (personnel enseignant, conseillers pédagogiques, etc.) sera aussi mise à profit. La lecture, l'écriture et la communication orale feront l'objet d'une révision. Rappelons que le cours de français, langue d'enseignement, n'a pas été révisé depuis 20 ans. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'aligner les programmes de français avec les plus récentes recherches et les réalités d'aujourd'hui.

Le ministre procédera également à la révision des cadres d'évaluation afin de s'assurer que ceux-ci sont arrimés avec le nouveau programme de français et que les élèves sont évalués de façon plus efficace à tous les niveaux.

Faire écrire plus souvent les élèves

C'est en français écrit que les élèves ont le plus de difficulté. Cela se reflète d'ailleurs dans les résultats de l'épreuve ministérielle d'écriture de 5e secondaire. Le taux de réussite en écriture est en baisse marquée, surtout depuis la pandémie. C'est pourquoi, lors de la consultation de l'automne, le ministre demandera aux experts des avis quant aux bienfaits pour les enfants de l'introduction d'exercices d'écriture quotidiens.

Intégrer davantage la culture québécoise dans l'enseignement du français

Il est essentiel d'intégrer davantage notre culture dans l'apprentissage du français. La culture québécoise regorge d'œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. En ce sens, divers outils pourraient être élaborés pour aider le personnel enseignant, notamment un document d'accompagnement pour le guider dans la mise en valeur de la culture dans l'apprentissage du français. La plateforme Constellations, qui offre des milliers de titres de livres pour les élèves de 4 à 17 ans, continuera d'être bonifiée pour proposer davantage d'œuvres québécoises et des pistes pédagogiques visant leur utilisation, notamment pour intégrer la littérature jeunesse aux élèves.

Une équipe-école mobilisée pour le français

La qualité de la langue française, à l'écrit comme à l'oral, ne devrait pas reposer uniquement sur les enseignantes et enseignants de français, mais sur toute l'équipe-école. Pour améliorer la réussite en français, le ministre souhaite évaluer les meilleures façons de faire afin que les enseignantes et enseignants de toutes les matières portent attention aux fautes de français qui sont commises dans les différents travaux et examens et offrent aux élèves une rétroaction sur la qualité de leur français.

Identification des fautes les plus fréquentes

Le ministère de l'Éducation identifiera les erreurs les plus fréquentes faites par les élèves aux épreuves ministérielles de français. Il est primordial d'avoir en main un portrait précis des fautes commises et de le partager avec les enseignantes et enseignants. Cela leur permettra de connaître davantage les notions de français qui sont moins bien maîtrisées par les élèves et ainsi de mieux cibler les actions à mettre en œuvre pour améliorer leur réussite en français.

Un soutien accru pour nos enseignantes et enseignants

Des mesures viendront appuyer le personnel scolaire afin d'améliorer la qualité de l'enseignement de la langue, et ce, dans toutes les matières. L'ajout de conseillères et conseillers pédagogiques en français est souhaité pour permettre d'offrir un accompagnement ciblé des enseignantes et enseignants de français au primaire et au secondaire, entre autres par la mise en œuvre de pratiques reconnues efficaces en lecture et en écriture et par la rétroaction. De plus, des investissements importants seront faits pour l'ajout de conseillères et conseillers pédagogiques spécialisés dans la qualité de la langue dans le but de soutenir et d'accompagner les enseignantes et enseignants des matières autres que le français.

Citations :

« La réussite scolaire des jeunes passe impérativement par une meilleure maîtrise de la langue, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou en lecture. C'est d'ailleurs l'une des priorités que j'ai annoncées en janvier. Pour rehausser la qualité du français, nous voulons intervenir à trois niveaux : ce que les élèves doivent apprendre, la façon dont ils doivent l'apprendre et les moyens de s'assurer qu'ils maîtrisent bien les apprentissages. Comme ministre de l'Éducation, je suis heureux d'annoncer aujourd'hui des actions concrètes qui contribueront à améliorer la maîtrise du français chez nos élèves. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Nous avons la responsabilité de faire comprendre à nos jeunes l'importance de bien maîtriser le français dès le plus jeune âge. Nous devons absolument nous assurer qu'ils acquerront des compétences solides en français et, pour ce faire, nous devons offrir une éducation de qualité dans toutes les écoles du Québec. La révision des programmes de français est un outil essentiel pour y arriver. Elle s'inscrit dans les travaux du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française, qui déposera, au plus tard à l'automne, un ambitieux Plan d'action gouvernemental qui nous permettra de ralentir et éventuellement d'arrêter le déclin du français au Québec. Nous le devons à notre jeunesse pour qu'elle puisse s'épanouir en français au Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Notre culture et notre langue sont l'essence même de ce qui nous définit comme nation québécoise. Allier la culture et l'apprentissage du français à l'école ne peut qu'être bénéfique pour nos jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

L'annonce du ministre s'inscrit dans une grande stratégie qui vise à valoriser l'enseignement du français dans nos écoles. Ce plan d'envergure permettra de replacer le français et son enseignement au cœur des préoccupations dans le monde de l'éducation.

Parmi les actions annoncées, notons l'attribution d'une somme annuelle de 300 $ par enseignante et enseignant pour garnir les bibliothèques de classe de livres québécois.

Grâce à cette stratégie concertée et aux actions réalisées par le Groupe d'action pour l'avenir de la langue française (GAALF), le gouvernement montre une fois de plus qu'il est déterminé à freiner le déclin du français au Québec.

