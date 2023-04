Valorisation du français à l'école - 300 $ par enseignant pour l'achat de livres québécois

QUÉBEC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Dans le but d'encourager la lecture chez les jeunes et l'accès aux livres d'ici, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une somme annuelle de 300 $ par enseignante et enseignant pour garnir les bibliothèques de classe de livres québécois. Des investissements de 55,6 millions de dollars d'ici l'année 2027-2028 permettront la mise en place de cette mesure. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'annonce du ministre s'inscrit dans une grande stratégie visant à valoriser l'enseignement du français dans nos écoles. Il s'agit de la première d'une série d'actions à venir dans les prochaines semaines, le tout faisant partie d'une stratégie d'envergure pour replacer le français et son enseignement au cœur des préoccupations dans le monde de l'éducation. Grâce à cette stratégie concertée et aux actions réalisées par le Groupe d'action pour l'avenir de la langue française (GAALF), le gouvernement démontre une fois de plus qu'il est déterminé à freiner le déclin du français au Québec.

Le gouvernement souhaite donc faire de la lecture une priorité. Les données de la recherche démontrent que la lecture constitue une des premières clés de la réussite éducative. Le développement de bonnes habitudes de lecture dès l'âge préscolaire aide les jeunes à mieux cheminer dans leur parcours scolaire et à apprendre plus facilement dans toutes les disciplines. Pour pratiquer la lecture quotidiennement et développer leur intérêt, les élèves doivent avoir accès facilement aux livres, dans des espaces culturels familiers, accueillants et fonctionnels.

Citation :

« Donner le goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge ne peut être que positif pour leur développement et leur réussite scolaire. Et développer cet intérêt n'est possible que si nous rendons disponibles le plus de livres de qualité possible pour nos élèves. C'est ce que notre gouvernement fait. Je suis d'autant plus heureux que nous venons, avec cette annonce, respecter notre engagement d'offrir 300 $ par enseignante et enseignant annuellement pour l'achat de livres québécois. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants

Plus de 34 000 classes pourront bénéficier de l'achat de nouveaux livres.

Le montant de 55,6 M$ permettra l'achat d'environ 18 livres de plus par classe, par année.

Environ 616 000 nouveaux livres seront achetés annuellement pour les écoles primaires du Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]