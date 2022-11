Valorisation des minéraux d'avenir - Lancement d'un troisième appel de projets pour soutenir l'exploration minière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) annonce un nouvel appel de projets pour le Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS) 2021-2024. Ce programme d'aide financière vient appuyer les entreprises du domaine de l'exploration minière dans la réalisation de leurs projets ayant pour but la mise en valeur de dépôts de MCS au Québec.

Les entreprises admissibles ont jusqu'au 13 janvier 2023 pour soumettre leur projet.

Les objectifs du Programme sont :

d'accroître les activités d'exploration pour les MCS;

de favoriser la progression des projets de MCS de qualité vers les étapes plus avancées du processus de développement minéral;

d'évaluer la qualité des minerais potentiels par la réalisation de travaux de géométallurgie et de géoenvironnement;

d'investir dans les travaux de géométallurgie et de géoenvironnement ayant pour but la mise en valeur des MCS.

Les projets retenus recevront un appui financier pour la réalisation d'études sur les données géologiques, métallurgiques et environnementales d'un territoire donné afin d'en valider le potentiel minéral. En misant sur la réalisation de ces études dès les premières étapes du processus de développement minéral, le gouvernement soutient les entreprises dans l'évaluation du potentiel économique, des risques et des enjeux de leurs projets d'exploration minière. Il permet ainsi aux plus prometteurs d'entre eux d'augmenter leur attractivité auprès des investisseurs.

Avec ce troisième appel de projets, le gouvernement poursuit l'action 2.1.2 « Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les MCS » du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Faits saillants :

Le Programme prévoit une enveloppe globale de 4,25 M$ pour la période 2021-2024.

Lors des deux appels de projets précédents, le MRNF a accordé une aide financière de près de 1,5 M$ pour six projets.

Le taux maximal de l'aide financière versée par le MRNF est de 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 400 000 $ par projet. Il sera possible pour une entreprise de participer à plus d'une reprise, à condition que chaque demande porte sur un projet distinct.

Au Québec, la majorité des investissements en exploration et en mise en valeur sont consacrés aux métaux précieux, usuels et ferreux. Il est donc important de soutenir la découverte de nouveaux indices de MCS et leur valorisation jusqu'à un état d'avancement suffisant pour intéresser les investisseurs.

Le Québec a établi une liste de 22 minéraux jugés critiques ou stratégiques. Parmi ces derniers, on trouve le lithium, le graphite et le nickel, pour ne nommer que ceux-là. Les MCS sont utilisés dans plusieurs sphères de la vie quotidienne et constituent un levier important pour notre économie et notre autonomie.

