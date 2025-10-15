Tirage au sort 2025 - 27 terrains de villégiature offerts en location sur les terres du domaine de l'État

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Chaque année, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) offre à la population la possibilité de participer à un tirage au sort pour se voir attribuer un des terrains de villégiature offerts en location dans diverses régions du Québec. La période d'inscription au tirage se déroule cette année du 15 octobre au 10 novembre 2025 inclusivement.

Les terrains rendus disponibles sur le territoire public sont offerts en location, par l'entremise d'un bail renouvelable annuellement. D'une superficie d'environ 4 000 m2 chacun, ces terrains sont riverains, semi-riverains ou non riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, sauf exception. La carte des terrains offerts par tirage au sort permet de localiser les terrains disponibles et inclut tous les renseignements pertinents avant l'inscription.

Il est à noter que la gestion des inscriptions et le tirage au sort relèvent de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), mais que les terrains sont attribués par les municipalités régionales de comté (MRC) en vertu d'une entente de délégation de gestion conclue avec le MRNF.

Modalités de participation

Toute personne qui souhaite participer au tirage au sort doit avoir 18 ans ou plus au 10 novembre 2025. Celle-ci devra remplir le formulaire d'inscription officiel accessible sur le site Web de la Sépaq et acquitter les frais d'inscription non remboursables de 36,79 $ (32 $ plus TPS et TVQ) par code de tirage. Il n'y a qu'une seule inscription par code de tirage.

L'attribution des terrains se fait ensuite sur invitation des MRC à une rencontre se déroulant dans les semaines suivant le tirage au sort, et ce, par ordre de rang obtenu au tirage. L'obtention d'un terrain dépend donc du nombre de terrains disponibles et du nombre de participantes et participants inscrits.

Outre les frais d'inscription initiaux, la personne qui se verra attribuer un terrain en location devra alors débourser également les autres frais afférents qui s'appliquent, en plus de respecter les lois et les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux en vigueur.

Toutes les informations sur le tirage au sort, les modalités d'inscription et les frais à payer sont accessibles à la page Québec.ca/tirage-terrains-villégiature.

Rappels concernant l'occupation du territoire public

La personne qui loue un terrain de villégiature a uniquement le droit de l'utiliser à des fins de villégiature. Ce droit ne la dispense aucunement de se conformer à la réglementation en vigueur concernant la chasse, la pêche et le piégeage.

Il est possible d'obtenir un bail de villégiature en participant au présent tirage au sort, qui se tient annuellement, ou en se faisant transférer un bail déjà attribué. Dans la région administrative de la Côte-Nord, il est aussi possible d'obtenir un bail comme premier requérant dans certains secteurs éloignés.

Le Ministère rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'État l'utilisation permanente du territoire public nécessite une autorisation délivrée par le MRNF ou une MRC délégataire. Un bail de villégiature est donc nécessaire pour construire tout bâtiment, comme un chalet, sur une terre publique.

Toute utilisation permanente d'une terre publique sans autorisation entraîne des procédures administratives, voire judiciaires, envers les occupantes et occupants illégaux. Les occupations illégales sur les terres du domaine de l'État peuvent d'ailleurs être signalées en ligne en remplissant le formulaire de signalement.

