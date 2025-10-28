GATINEAU, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Du 28 octobre au 21 novembre 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à la consultation publique portant sur des modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) ainsi que sur les plans d'aménagement spéciaux (PAS) de récupération des bois touchés par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette majoritairement dans la région de l'Outaouais.

Aménagement forestier en Outaouais - Consultation publique du 28 octobre au 21 novembre 2025 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ces PAFIO et ces PAS présentent des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, le dégagement, des éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 071-51, 071-52, 072-51, 073-51, 073-52 et 074-51.

Les travaux soumis à cette consultation sont majoritairement prévus à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et de Papineau.

Veuillez noter que certaines des unités d'aménagement mentionnées ci-dessus touchent les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant au Québec.ca/consultations-foret-outaouais.

Vous avez jusqu'au 21 novembre 2025 à 23 h 59 pour transmettre vos commentaires.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séances d'information virtuelles

Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec la MRC de Pontiac, tiendront deux séances d'information virtuelles afin de donner plus de précisions sur les plans présentés ainsi que sur la façon d'émettre des commentaires en ligne. Une période de questions conclura l'activité.

4 novembre 2025, de 12 h 30 à 13 h 30 - Inscription à www.trgirto.ca/fr/ avant le 3 novembre à midi.

5 novembre 2025, de 19 h à 20 h - Inscription à www.trgirto.ca/fr/ avant le 4 novembre à midi.

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis par courriel aux personnes inscrites.

Communiquez avec nous

Pour obtenir des renseignements ou pour prendre un rendez-vous, communiquez avec nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Tél. : 819 246-4827, poste 701449

[email protected]

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

Information :

Marilou Séguin

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts