QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts annonce aujourd'hui le lancement du Programme pour stimuler la récolte de biomasse forestière primaire (PRBF).

Ce programme vise principalement à mettre en valeur des ressources ligneuses et à augmenter l'approvisionnement de biomasse forestière primaire provenant des forêts publiques, notamment par la récupération des bois découlant de perturbations naturelles (par exemple des feux de forêt et des épidémies d'insectes) et par la récupération de biomasse forestière intégrée aux opérations de récolte des bois marchands.

L'initiative permettra d'offrir une aide financière aux entreprises pour compenser une certaine perte de productivité liée à la récupération de la biomasse forestière primaire, pour favoriser le développement des méthodes et des équipements de récolte en vue de réduire les coûts opérationnels et pour faciliter la remise en production des parterres forestiers.

Rappelons que l'exploitation de la biomasse forestière, sous forme de bioénergie, permet d'optimiser l'utilisation des ressources, de valoriser la matière ligneuse résiduelle et de diversifier les sources énergétiques, ce qui contribue à diminuer la dépendance aux combustibles fossiles.

Toutes les informations relatives à ce nouveau programme de soutien financier sont disponibles sur le site Web du Bureau de mise en marché des bois.

Faits saillants :

Le programme annoncé aujourd'hui découle de la mesure budgétaire « Diversifier l'industrie des produits forestiers et favoriser l'innovation », à laquelle le gouvernement du Québec a attribué une somme de 52,1 M$ sur trois ans dans le cadre du budget 2025-2026.

Le « Volet 1 - Récupération de biomasse forestière primaire » du programme a pour objectif de rendre disponibles des bois sans preneurs à des usines de la filière de la bioénergie et des bioproduits innovants, tandis que le « Volet 2 - Récupération de branches » vise à soutenir la récupération de branches par les titulaires de permis d'intervention les autorisant à récupérer une quantité de biomasse forestière sur les terres du domaine de l'État (PRBIO) grâce à l'intégration des opérations de récolte avec celles des bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement (BGA).

