PHARR, Texas, 16 octobre 2025 /CNW/ - Valley View Independent School District (ISD), en partenariat avec Highland Electric Fleets, organisera une cérémonie d'inauguration pour célébrer le lancement de la première flotte d'autobus scolaires électriques du district. La nouvelle flotte comprend huit autobus scolaires électriques de type C construits par Thomas et huit chargeurs Tellus de 30 kW, ce qui marque le premier projet d'électrification de la flotte de Highland dans le sud du Texas.

Avec son premier parc d'autobus scolaires électriques, Valley View ISD prend des mesures pour réduire les coûts de carburant et d'entretien tout en réduisant les dépenses globales de transport. Le district estime des économies allant jusqu'à 25 % avec l'ajout des nouveaux autobus. En plus d'avantages financiers à long terme, les autobus offrent des avantages immédiats aux étudiants, y compris un air plus pur, une conduite plus calme et une climatisation pour les maintenir à l'aise dans le sud du Texas.

« Valley View ISD est fière d'apporter les premiers autobus scolaires électriques à notre collectivité, a déclaré Monica Luna, surintendante intérimaire de Valley View ISD. Ce projet nous aide à réduire les coûts de transport tout en donnant à nos élèves un air plus pur à respirer. Une conduite plus saine et plus silencieuse signifie qu'ils peuvent arriver à l'école prêts à apprendre. »

Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification en tant que service pour les districts scolaires, s'est associé à Valley View ISD pour offrir cette solution clé en main, soit la gestion des autobus, l'infrastructure de recharge, l'entretien continu et le soutien. Une fois en service, les nouveaux autobus électriques desserviront des itinéraires quotidiens dans la communauté ISD de Valley View, soit environ 40 milles par jour.

« Cette étape importante montre ce qui est possible lorsque les écoles, les collectivités et les partenaires travaillent ensemble, a déclaré Mattew Scott, directeur commercial régional de Highland Electric Fleets. « Pour Valley View, cela signifie que les étudiants respirent un air plus propre, que les autobus sont fiables pour les conducteurs et que le district peut remettre de l'argent dans les salles de classe. »

Le projet a été soutenu par 2,7 millions de dollars provenant du troisième cycle du programme Clean School Bus de l'EPA.

L'inauguration aura lieu au service des transports derrière Valley View North Elementary le 16 octobre 2025, à 10 h. Les participants entendront un conférencier étudiant, des administrateurs scolaires et des représentants des partenaires. Après la célébration, les représentants des médias et les invités auront l'occasion de visiter l'infrastructure de recharge et de prendre part à une promenade dans l'un des nouveaux autobus scolaires électriques.

À propos de Valley View ISD

Le district scolaire indépendant de Valley View est un district de la division 4A situé dans la région d'Hidalgo/Pharr, au Texas, qui se consacre à l'éducation et au bien-être de ses élèves. S'étendant sur environ dix milles carrés, le district est soutenu par une communauté engagée et en croissance qui participe activement à la réussite des étudiants. Valley View comprend quatre écoles primaires, une école collégiale de premier cycle et une école secondaire. Le district a obtenu la cote « A » de la Texas Education Agency en matière d'études et de finances, maintient un taux d'obtention de diplôme de près de 98,3 % et emploie des enseignants possédant en moyenne plus de 14 ans d'expérience. Soucieuse de l'excellence scolaire, Valley View offre des programmes de placement avancés, des conseils dans les établissements d'enseignement supérieur, des activités parascolaires et une variété de programmes d'enrichissement conçus pour préparer les élèves à la réussite tout au long de leur vie.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland s'associe aux districts scolaires, aux municipalités et aux exploitants de parcs de véhicules pour rendre la transition vers les parcs de véhicules électriques simple et abordable. Highland est fier d'être le fournisseur officiel d'autobus scolaires électriques des Jeux olympiques et paralympiques LA28 et de l'équipe américaine. Qu'il s'agisse de mettre au point une technologie innovante reliant les véhicules au réseau ou de gérer certains des plus grands parcs d'autobus scolaires électriques du pays, Highland offre des solutions fiables et rentables qui soutiennent les collectivités locales et stimulent l'avenir des transports. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

