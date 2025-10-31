L'investissement dans 15 autobus permettra d'offrir des trajets plus silencieux et plus propres aux élèves de la région de St. Louis

ST. LOUIS, 31 octobre 2025 /CNW/ - The Normandy Schools Collaborative (NSC) organisera une cérémonie d'inauguration des travaux pour célébrer le lancement de sa première initiative d'autobus scolaires électriques. Cet effort représente un investissement important dans un transport plus propre et plus silencieux qui profitera aux étudiants, aux familles et à l'ensemble de la collectivité tout en aidant le district à réduire ses coûts d'exploitation.

Normandy Schools Collaborative inaugure des travaux du nouveau projet d’autobus scolaires électriques

En partenariat avec Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain de solutions d'électrification en tant que service (EaaS), le district déploiera 15 autobus scolaires électriques de type C et 15 chargeurs Tellus de 30 kW. Les nouveaux véhicules réduiront les besoins d'entretien, les dépenses en carburant et l'expérience quotidienne des étudiants. Le projet devrait être achevé au printemps 2026.

« Le district est fier de prendre cette mesure importante pour notre collectivité, a déclaré Michael Triplett, directeur du NSC. Cette initiative reflète la fierté que nous ressentons à l'égard de nos étudiants et les progrès que nous voulons réaliser dans notre collectivité. Son impact se poursuivra bien au-delà de cette année scolaire. »

Le projet est soutenu par 1,7 million de dollars du Clean School Bus Program de l'EPA, y compris des prix de la deuxième et de la troisième ronde du programme.

« Les districts comme celui de Normandie nous rappellent que le changement se produit une communauté à la fois, a déclaré Brian Buccella, directeur commercial chez Highland Electric Fleets. « Lorsqu'un projet comme celui-ci est réalisé, tout le monde profite des conducteurs, des élèves et des collectivités desservies par ces autobus scolaires électriques. »

Le projet réunit plusieurs partenaires locaux et régionaux. Midwest Transit Equipment fournira les autobus IC, KAI Design/Build dirigera la construction électrique, et Ameren Missouri agira à titre de partenaire des services publics du district.

L'inauguration des travaux aura lieu à 9 h 30 le 30 octobre au 8930, avenue Boston, St. Louis, MO 63121. Des représentants de NSC et de Highland Electric Fleets prendront la parole.

À propos de Normandy Schools Collaborative

Fondée en 1894, The Normandy Schools Collaborative est une famille d'éducateurs, d'administrateurs, de personnel de soutien, de membres de la collectivité et de parents qui s'engagent à offrir une éducation de haute qualité à chacun des plus de 2 900 élèves inscrits dans nos écoles. Notre mission est de préparer les leaders mondiaux au collège, à la carrière et à la citoyenneté productive en habilitant une communauté d'apprenants confiants et en valorisant les contributions uniques de chaque étudiant.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland s'associe aux districts scolaires, aux municipalités et aux exploitants de parcs de véhicules pour rendre la transition vers les parcs de véhicules électriques simple et abordable. Highland est fier d'être le fournisseur officiel d'autobus scolaires électriques des Jeux olympiques et paralympiques LA28 et de l'équipe américaine. Qu'il s'agisse de mettre au point une technologie innovante reliant les véhicules au réseau ou de gérer certains des plus grands parcs d'autobus scolaires électriques du pays, Highland offre des solutions fiables et rentables qui soutiennent les collectivités locales et stimulent l'avenir des transports. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

