Le district s'appuie sur son bilan en matière d'innovation et d'efficacité dans l'ensemble des activités scolaires

AURORA, Illinois, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le district scolaire 129 de West Aurora (SD129) a lancé aujourd'hui 27 autobus scolaires entièrement électriques Blue Bird, qui sont maintenant le plus grand parc d'autobus scolaires électriques exploités dans la région de Chicago. Le parc de véhicules réduira les émissions dans la collectivité, les coûts d'exploitation et offrira une expérience plus silencieuse et plus confortable aux étudiants et aux conducteurs. L'initiative reflète le leadership continu de West Aurora en matière d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et du rendement environnemental dans l'ensemble de ses écoles, y compris des investissements dans l'énergie solaire, des améliorations aux bâtiments et des efforts de réduction des déchets.

Le district scolaire West Aurora 129 lance 27 autobus scolaires électriques, la plus grande flotte de la région de Chicago

Le district s'est associé à Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain de solutions d'électrification en tant que service (EaaS), pour soutenir la transition. Highland a géré l'approvisionnement en véhicules, l'installation de chargeurs et les services de flotte à long terme pour assurer des opérations quotidiennes fiables. La flotte est alimentée par 14 chargeurs Zerova de 60 kW, offrant une capacité de charge flexible pour répondre aux demandes des itinéraires et soutenir la croissance future de la flotte.

Le financement de l'initiative comprend près de 5 millions de dollars du Clean School Bus Program de l'Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement (EPA) et des mesures incitatives supplémentaires de ComEd, qui ont fourni 450 000 $ en rabais sur les véhicules et environ 480 000 $ en soutien prêt pour la préparation de l'infrastructure de recharge.

« West Aurora est fière de renforcer son engagement envers ses écoles et sa collectivité en ajoutant des autobus électriques à ses efforts de développement durable, a déclaré Angie Smith, surintendante associée des opérations, SD129. « Nous continuons de travailler à trouver des moyens d'offrir un environnement plus sain à nos étudiants et à nos familles, tout en réalisant des économies pour nos contribuables. Nous espérons être en mesure de démontrer à d'autres districts que l'électrification, même d'une partie de votre parc, peut faire une différence dont nous pouvons tous profiter. »

Les partenaires du projet comprennent Central States Bus Sales, qui a fourni les autobus Blue Bird; ComEd, le partenaire des services publics du district, en plus de fournir un soutien financier; et Grand Kahn Electric, qui a dirigé l'installation de l'équipement de recharge.

« ComEd est fière de financer des projets d'électrification comme le district scolaire 129 de West Aurora et des centaines d'autres dans la région, alors que nos clients et nos collectivités prennent des mesures pour bâtir un avenir à faibles émissions de carbone », a déclaré Gil Quiniones, président et chef de la direction de ComEd. « Les rabais sur les VE contribuent à réduire les coûts initiaux tout en nous rapprochant de l'atteinte des objectifs de l'État en matière d'énergie et de climat. »

« Le leadership de West Aurora est évident dans tout ce qu'elle fait, de l'efficacité énergétique à la réduction des déchets, en passant par le transport », a déclaré Joshua Williams, gestionnaire régional principal du Midwest chez Highland Electric Fleets. « Ils montrent à quoi ressemble un district qui transforme des engagements à long terme en progrès mesurables pour les étudiants et la collectivité. »

Une cérémonie d'inauguration célébrant le lancement aura lieu à 10 h 30 le 11 septembre 2017 au 220, promenade Alder, North Aurora, Illinois 60542. Les médias et les membres de la communauté sont invités à y assister.

À propos du district scolaire de West Aurora 129

Le district scolaire 129 de West Aurora est une communauté dynamique dans la banlieue ouest de Chicago, au service des apprenants d'Aurora et des environs, la deuxième ville de l'État. Riche de sa diversité culturelle et de sa fierté scolaire, le district honore des traditions de longue date tout en embrassant l'innovation, l'équité et les possibilités. Guidée par des éducateurs dévoués et un engagement commun envers la curiosité, l'inclusion et l'excellence, West Aurora offre à chaque élève un parcours éducatif unique qui favorise à la fois la croissance scolaire et personnelle.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland s'associe aux districts scolaires, aux municipalités et aux exploitants de parcs de véhicules pour rendre la transition vers les parcs de véhicules électriques simple et abordable. Highland est fier d'être le fournisseur officiel d'autobus scolaires électriques des Jeux olympiques et paralympiques LA28 et de l'équipe américaine. Qu'il s'agisse de mettre au point une technologie innovante reliant les véhicules au réseau ou de gérer certains des plus grands parcs d'autobus scolaires électriques du pays, Highland offre des solutions fiables et rentables qui soutiennent les collectivités locales et stimulent l'avenir des transports. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

Personnes-ressources pour les médias

West Aurora 129 $ U

Anna C. Gonzales

Directrice des affaires communautaires

District scolaire de West Aurora 129

630-301-5044

[email protected]

Flottes Highland Electric

Chris Orlando

[email protected]

508-568-9802

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/5625049/Highland_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824233/West_Aurora_Fleet.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets