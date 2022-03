La plus importante émission d'obligations vertes réalisée à ce jour au Canada

TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD ») a annoncé aujourd'hui que Valeurs Mobilières TD Inc. a agi comme cogestionnaire principale et comme l'une des conseillères en structuration retenues par le gouvernement du Canada pour sa toute première émission d'obligations vertes, d'une valeur de cinq milliards de dollars. Comme il a été annoncé le 14 juin 2021, Valeurs Mobilières TD a été l'une des deux conseillères en structuration retenues par le gouvernement du Canada pour son émission inaugurale d'obligations vertes.

Cette première émission vise à créer des occasions de financement de projets allant des infrastructures vertes à la conservation de la nature. Grâce à cette émission d'obligations vertes, le gouvernement du Canada contribue à l'atteinte de ses objectifs environnementaux et au développement d'un marché financier durable au pays.

« Ces obligations aideront les investisseurs à la recherche de placements verts et appuieront les programmes gouvernementaux comportant des avantages environnementaux clairement définis, souligne Drew MacIntyre, vice-président du Conseil, Valeurs Mobilières TD. Nous sommes fiers d'avoir collaboré à cette émission avec le gouvernement du Canada. C'est la plus importante émission d'obligations vertes au pays à ce jour et un grand pas en avant sur le plan de la finance durable, qui est un élément majeur de la transition vers une économie plus verte. »

La TD affiche un leadership environnemental de longue date. En effet, elle a été la première banque en Amérique du Nord à devenir carboneutre en 2010. En 2020, elle est devenue la première banque canadienne à viser l'atteinte d'émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et, cette année, elle s'est jointe à ses homologues mondiaux pour établir des cibles provisoires d'émissions financées dans deux secteurs importants, soit l'énergie et la production d'électricité. Par ailleurs, la TD a versé plus de 86 milliards de dollars par rapport à sa cible d'économie à faibles émissions de carbone de 100 milliards de dollars sous forme de prêts, de financement, de services de gestion d'actifs et de programmes d'entreprise internes au cours des quatre dernières années.

Leadership en matière de finance durable :

La TD a effectué une émission d'obligations vertes de 500 millions de dollars américains (2021).

La TD a émis une obligation durable qui est passée de 300 millions de dollars américains à 500 millions de dollars américains. Il s'agissait également de la toute première obligation durable fondée sur le taux du financement à un jour garanti (SOFR) (2020).

La TD a émis une obligation verte qui est passée de 500 millions de dollars américains à un milliard de dollars américains (2017).

La TD a été la première banque commerciale au Canada à émettre une obligation verte d'une valeur de 500 millions de dollars (2014) .

à émettre une obligation verte d'une valeur de 500 millions de . Valeurs Mobilières TD souscrit les obligations vertes de la Banque mondiale depuis 2009.

Comme preuve supplémentaire de son leadership en matière d'intégration de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans ses activités, la TD a été inscrite, pour la huitième année de suite, à l'indice mondial de durabilité Dow Jones, et occupait le premier rang des banques nord-américaines figurant dans ce classement en 2021. La TD est fière de souscrire aux Principes applicables aux obligations vertes (GBP), aux principes applicables aux obligations sociales (SBP), aux lignes directrices applicables aux obligations durables (SBG) et aux Principes applicables aux obligations liées au développement durable (SLBP), et elle participe activement à un certain nombre de groupes de travail de l'International Capital Market Association.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Astrid-Maria Ciarallo, [email protected], 416-308-8209