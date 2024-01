TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Marjorie Minet, vice-présidente exécutive Services-conseils en gestion de patrimoine, David Lemieux, vice-président et directeur général Valeurs mobilières Desjardins, plusieurs membres de la direction et gestionnaires de patrimoine, Luc Fortin, président et chef de la direction, Bourse de Montréal et chef activités globales de négociation Groupe TMX, se sont joints aux dignitaires de la Fondation des Canadiens pour l'enfance dont Pierre Boivin, membre du conseil d'administration du Groupe CH, Geneviève Paquette, vice-présidente engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, ainsi que Stéphan Lebeau, ancien joueur de hockey professionnel des Canadiens de Montréal et président d'honneur pour la campagne 2024, afin d'ouvrir les marchés et souligner la journée annuelle « Aujourd'hui, on travaille pour les enfants ». Cette journée importante souligne le lancement de la campagne de Valeurs mobilières Desjardins en tant que partenaire bâtisseur de la Fondation depuis 22 ans.

Valeurs mobilières Desjardins ouvre les marchés le mardi 16 janvier 2024

