Valérie Plante bloque la voix de la population, dénonce Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal dénonce le blocage de commentaires par Valérie Plante et son équipe sur ses réseaux sociaux, entre autres sur les plateformes X et Instagram. Ces limitations sont antidémocratiques et entravent la liberté d'expression, estime Ensemble Montréal, dans un contexte où les citoyens montréalais n'ont jamais autant ressenti le besoin de partager leurs nombreuses préoccupations.

Depuis plusieurs mois, seuls les comptes mentionnés par la mairesse peuvent interagir sous ses publications sur X. Idem sur le compte de Projet Montréal. Sur Instagram, les commentaires ont également été restreints sous le compte de Valérie Plante, tout comme la possibilité de l'identifier dans une « story ».

« En bloquant les commentaires, Valérie Plante et son équipe empêchent des milliers de Montréalais de s'exprimer librement. À quoi bon être sur les réseaux sociaux, des outils créés pour interagir avec la population, si c'est pour limiter ces interactions ? Ce n'est pas étonnant que la mairesse soit déconnectée des préoccupations des citoyens, elle s'est créé une chambre d'écho ! », dénonce le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem.

Celui-ci rappelle qu'en dehors de la période de questions des citoyens au conseil municipal et au conseil d'arrondissement, les réseaux sociaux sont l'un des seuls outils permettant à la population d'échanger avec leur mairesse. L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal appelle ainsi Valérie Plante et son équipe à réactiver les commentaires pour tous les internautes dès maintenant, sur toutes les plateformes où ils ont été limités.

La modération a bien meilleur goût

Le parti admet que l'ambiance sur les réseaux sociaux s'est grandement dégradée ces dernières années. Or, il rappelle que plusieurs alternatives permettant de limiter le harcèlement et les propos violents ou diffamatoires peuvent être utilisées (masquer des commentaires ou des mots spécifiques, bloquer un individu agressif, signaler un compte ou des propos, etc.) plutôt que de faire un blocage généralisé.

Pour l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, l'ensemble de la population montréalaise n'a pas à être brimée dans son droit de s'exprimer et de donner son avis pour les dérives de certains internautes.

