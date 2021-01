Vaccination : Québec doit arrêter l'improvisation et clarifier sa stratégie.

QUÉBEC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - À la lumière des récentes déclarations du gouvernement fédéral, concernant la stratégie de vaccination des gouvernements provinciaux, notamment en ce qui a trait à la manipulation de la posologie des vaccins, l'opposition officielle exige que le gouvernement du Québec clarifie sa stratégie de vaccination et, surtout, qu'il s'assure que cette stratégie n'aura aucune conséquence sur l'immunité des Québécoises et des Québécois ni sur l'approvisionnement des vaccins.

Dans le cadre de sa clarification, le gouvernement du Québec devra notamment s'assurer de dire publiquement et avec exactitude à quel intervalle les citoyennes et les citoyens recevront leur deuxième dose du vaccin. Aussi, nous considérons que cette nouvelle posologie devra être approuvée par les autorités compétentes et par les fournisseurs du vaccin.

Rappelons que les vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna ont été approuvés par Santé Canada sur la base d'une posologie très stricte. En ce moment, aucune des deux entreprises n'a modifié cette posologie et Santé Canada n'a approuvé aucun changement. Cette situation est préoccupante et doit être corrigée immédiatement.

« Le gouvernement du Québec n'a pas le droit à l'erreur dans ce dossier. Il doit avoir la certitude que ses décisions n'affectent pas l'efficacité des vaccins et ne remettent pas en cause leur approvisionnement. L'improvisation et les approximations n'ont pas leur place dans la situation actuelle et je demande donc au ministre de clarifier la situation et d'en informer adéquatement la population. Il en va de la réussite de la vaccination et de notre capacité à se sortir de cette pandémie. »

Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé et Députée de Maurice-Richard.

