Vaccination obligatoire dans le réseau de la santé - Le SCFP salue la tenue d'une commission parlementaire

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) applaudit à l'annonce de la tenue d'une commission parlementaire dans les plus brefs délais au sujet de la vaccination obligatoire pour les employés du réseau de la santé en contact étroit avec la population. Pour le SCFP, il s'agit d'un exercice démocratique bienvenu à travers la crise sanitaire et qui permettra au gouvernement et à la société de faire un choix éclairé.

« Nous préconisons toujours la sensibilisation et la persuasion comme plan A pour la vaccination du personnel. Nous continuons nos efforts dans ce sens-là. L'idée de la vaccination obligatoire soulève plein d'enjeux de droits de la personne et de droit du travail, et la commission parlementaire va permettre d'y voir clair », selon Frédéric Brisson, secrétaire général du SCFP-Québec.

« Les enjeux de la vaccination obligatoire sont considérables. Il faudra trouver une approche équilibrée, prudente et intelligente. Nous tenons donc à être entendus en tant que représentants des travailleuses et travailleurs qui sont en toute première ligne depuis le début de la pandémie », d'expliquer Marie-Hélène Bélanger, directrice québécoise du SCFP.

Le SCFP invite donc le gouvernement du Québec à entendre les organisations syndicales en commission parlementaire, notamment pour prévenir des excès qui seraient contre-productifs en contexte de manque de main-d'œuvre. En premier lieu, il serait déraisonnable d'imposer l'obligation au personnel qui n'est pas en contact étroit avec les patients.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 26 285 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

