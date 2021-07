Vaccination mixte contre la COVID-19 : La situation des voyageurs doit être clarifiée

QUÉBEC, le 26 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La vaccination mixte, soit lorsqu'une personne a reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca combinée à une 2e dose d'un vaccin à ARN messager, est reconnue par les autorités de la santé publique du Québec et du Canada. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout dans le monde, créant ainsi beaucoup de confusion, notamment quant à la sécurité de cette méthode de vaccination. Ce sentiment s'est amplifié la semaine dernière alors que le gouvernement caquiste a annoncé la possibilité pour les personnes qui souhaitent voyager d'obtenir une 3e dose de vaccin dans ces situations.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, a demandé au ministre Christian Dubé de remettre les pendules à l'heure, de préciser les situations où une 3e dose de vaccin serait nécessaire, mais aussi de faire pression sur le gouvernement fédéral pour que la vaccination mixte puisse être reconnue partout dans le monde afin de faciliter la vie des Québécoises et Québécois qui doivent se déplacer à l'international :

« Si nous voulons éviter autant que possible une quatrième vague de la COVID-19, il faut s'assurer qu'un maximum de personnes se fasse vacciner. Les questions soulevées dans les derniers jours autour de la validité de la vaccination mixte et de la possibilité d'avoir à prendre une 3e dose pour voyager amènent une grande confusion. Christian Dubé doit sortir de son mutisme. Il doit faire les pressions nécessaires sur le gouvernement fédéral pour que tous les états reconnaissent la vaccination mixte. L'Ontario l'a fait pour ses citoyens. Qu'attend-il de son côté ? Il doit aussi clarifier les règles d'admissibilité à la 3e dose. Il en va du succès, des dernières étapes de la campagne de vaccination et de la confiance à court, moyen et long terme envers nos programmes de vaccination »

Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

