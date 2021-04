Vaccination : Les entreprises sur la ligne de départ

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement des 13 pôles de vaccination en entreprises par le ministre Dubé, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) se réjouit de l'engouement du milieu pour contribuer à la campagne de vaccination. Il s'agit d'une première au Québec.

Depuis quelques mois, le CPQ a fait état de plusieurs appels d'entreprises qui souhaitaient prendre part à la campagne de vaccination afin d'en accélérer le processus. Ce sont plus de 450 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à participer d'une quelconque façon à l'effort de guerre.

« Ce projet qui se concrétise est l'aboutissement des nombreux efforts auxquels le CPQ a activement participé. L'appel des entreprises a été entendu par le ministre de la Santé, et la mobilisation à laquelle on assiste révèle une coopération sans précédent entre les employeurs et le gouvernement. Même si l'engagement financier est important pour les entreprises, elles n'ont pas hésité à mettre l'épaule à la roue », témoigne M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Depuis mars 2020, la situation des entreprises est étroitement liée à l'évolution du virus et des mesures sanitaires en vigueur. Certains secteurs, plus durement touchées, ont été ou sont encore en arrêt total de leurs activités.

« Partout au Québec, les entreprises partagent le même enjeu. Si elles veulent un jour reprendre leurs opérations normalement, la vaccination massive de la population est le seul moyen pour y arriver. Dès mai prochain, on se rapprochera plus rapidement de cette éventualité », conclut M. Blackburn.

Le CPQ salue aussi le souci du gouvernement d'avoir choisi des hubs de vaccination en régions éloignées, où la vaccination progressive moins vite que dans les grands centres urbains.

