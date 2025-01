Vaccination Influenza, COVID-19 et rougeole : les pharmaciens invitent la population à prendre rendez-vous en pharmacie pour aider à désengorger les hôpitaux

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Face à la saturation de nombreuses urgences dans plusieurs régions du Québec, notamment en raison de la forte circulation des virus respiratoires et à une nouvelle éclosion de rougeole déclarée en décembre 2024, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) se joint aux autorités publiques pour encourager la population à se faire vacciner.

Vaccination en pharmacie

La campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza se poursuit. « Les personnes à risque, telles que les enfants, les personnes âgées et celles ayant des conditions médicales sous-jacentes, sont particulièrement encouragées à se faire vacciner. Par ailleurs, les adultes nés depuis 1980 qui n'ont pas reçu deux doses de vaccin contre la rougeole ainsi que toute autre personne n'étant pas considérée comme protégée devraient être immunisés. Ces vaccins sont gratuits et accessibles rapidement par rendez-vous par le biais du portail Clic Santé ou sur le site Internet de la pharmacie habituelle du patient », a indiqué M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

D'autres vaccins sont également offerts en pharmacie. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité à la gratuité de certains vaccins ou pour trouver des réponses à vos questions sur la vaccination en pharmacie, cliquez ici.

Quoi faire si l'on est atteint d'un virus respiratoire ou si l'on a été en contact avec un cas confirmé de Rougeole

Les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage aux virus de la COVID-19 ou de l'Influenza et qui présentent un risque de complication peuvent communiquer par téléphone avec leur pharmacien afin de recevoir, si elles répondent aux critères d'admissibilité3, un traitement de type antiviral.

Si une personne non vaccinée croit avoir contracté la rougeole ou si elle a été en contact avec un cas confirmé, elle ne doit pas se rendre en pharmacie. Consultez les ressources des autorités publiques pour connaître la marche à suivre.

Services offerts en pharmacie

En cette période de forte demande sur le système de santé, les pharmacies jouent un rôle crucial pour alléger la pression sur les hôpitaux et offrir des soins de proximité de qualité. En ce sens, l'AQPP tient à rappeler qu'il est également possible de consulter son pharmacien dans plusieurs situations. Ainsi, on peut se présenter en pharmacie pour :

Obtenir une ordonnance pour plusieurs conditions mineures, notamment : l'infection urinaire chez la femme, le zona, la conjonctivite allergique, l'acné, certains champignons, les hémorroïdes, les brûlements d'estomac, la maladie de Lyme, les traitements préventifs contre le VIH, ainsi que relativement à la santé de la femme, la périnatalité, la santé sexuelle, la santé voyage, etc. (sous réserve de certains critères).





Bénéficier d'une prise en charge à la pharmacie pour le suivi d'une maladie chronique telle que la MPOC, la dyslipidémie, le diabète, l'hypothyroïdie, la douleur chronique et l'hypertension artérielle.





Discuter avec le pharmacien de moyens pour limiter les effets secondaires d'une thérapie médicamenteuse et maximiser l'atteinte des cibles thérapeutiques (faire adapter ou substituer une ordonnance).





Recevoir l'antidote aux opioïdes et se faire enseigner son utilisation.





Obtenir un dépistage de certaines maladies par le biais d'un prélèvement dans la gorge (sous certaines conditions).

Développer de bons réflexes pour un service rapide et efficient

Le pharmacien peut faire beaucoup pour ses patients. Afin d'assurer la fluidité du service, il est important de développer de bons réflexes :

Faire les démarches d'avance pour tout ce qui est prévisible et prendre rendez-vous lorsque possible (p. ex. vaccination, santé-voyage, etc.).





Ne pas attendre à la dernière minute pour remettre son ordonnance au pharmacien et convenir d'un moment pour repasser chercher ses médicaments. Il ne faut pas oublier qu'avant de remettre les médicaments à ses patients, le pharmacien s'assure de la sécurité et de l'efficacité du traitement en analysant leur dossier et en procédant à des vérifications rigoureuses.





Renouveler les médicaments en ligne (ou par téléphone) 48 heures à l'avance.





Si la situation le permet, il est préférable de se présenter en semaine, pendant la journée.





Pour plus de sécurité, il est important de consulter toujours le même pharmacien, qui tient à jour votre dossier.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 893 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

