LES PHARMACIENS DÉÇUS PAR LE BUDGET DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : Aucune mesure pour aider les pharmaciens à élargir l'accès pour les patients en première ligne de soins

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) exprime sa déception face au budget récemment dévoilé par le gouvernement du Québec. L'enthousiasme des pharmaciens à accroître leur rôle auprès de leurs patients, soulevé par le dépôt du projet de loi n°67 visant notamment à élargir leur champ de pratique, laisse la place à l'incertitude. Force est de constater qu'aucune mesure concrète n'a été prévue pour soutenir la mise en place des activités cliniques en pharmacie, et ce malgré les conditions de succès essentielles énoncées par l'AQPP lors du dépôt du projet de loi. Pourtant, il est indéniable que la pharmacie communautaire est bien positionnée pour jouer un rôle grandissant auprès des patients et que les pharmaciens propriétaires voient d'un bon œil l'accroissement de leur champ de pratique. Cet élargissement de leur rôle faisait justement partie des solutions envisagées par le gouvernement pour améliorer l'accès pour les patients à la première ligne de soins, dans toutes les régions du Québec.

La décision du gouvernement est d'autant plus surprenante sachant que l'accès accru en pharmacie communautaire se traduit par des économies substantielles pour le gouvernement, en évitant des visites aux urgences qui sont beaucoup plus coûteuses et qui alourdissent le réseau de santé. « Nous sommes surpris et déçus que le budget ne prévoie aucune ressource pour soutenir les pharmaciens dans la mise en œuvre des nouvelles activités cliniques, » a déclaré Benoit Morin, président de l'AQPP. « Les pharmaciens sont prêts à jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé de première ligne, mais pour ce faire, certains devront investir dans leur pharmacie pour développer des espaces dédiés aux consultations et s'organiser pour gérer un plus grand flux de patients nécessitant des services cliniques ».

« Avec l'incertitude qui règne, il est difficile de planifier de tels investissements. Nous demandons au gouvernement de travailler avec nous, afin de mettre en place les conditions gagnantes afin d'implanter les changements nécessaires pour que le projet de loi 67 puisse livrer les résultats escomptés. » Soulignons que les pharmacies sont des PME qui apportent une valeur inestimable pour la population québécoise, mais qu'elles sont continuellement mises de côté dans les programmes d'aide aux PME.

L'AQPP rappelle que pour assurer le succès de la mise en œuvre du projet de loi 67, plusieurs conditions de succès doivent être respectées, notamment :

Rémunération adéquate : Fournir une rémunération appropriée pour les nouveaux services cliniques offerts. Soutien financier pour les projets d'innovation : Mieux soutenir financièrement les projets d'innovation en pharmacie. Coordination interprofessionnelle accrue : Coordonner efficacement les différents acteurs du réseau de la santé pour optimiser les trajectoires de soins et services pour la population. Interopérabilité des outils technologiques : Intégrer la pharmacie en amont des projets technologiques pour assurer une interopérabilité optimale. Couverture des tests de dépistage : Prévoir la couverture des frais associés à divers tests de dépistage nécessaires à la prescription. Accès aux médicaments de spécialité : S'attaquer aux enjeux entourant la distribution des médicaments de spécialité pour garantir une première ligne accessible et efficace.

« Les pharmaciens ont démontré maintes fois leur volonté et leur capacité à en faire plus pour leurs patients, mais sans les ressources nécessaires, nous peinerons à répondre aux attentes du gouvernement et de la population, » a ajouté M. Morin. « Nous souhaitons que le gouvernement puisse envisager des solutions pour que les pharmaciens puissent jouer pleinement leur rôle dans le système de santé québécois. »

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

