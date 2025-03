Mois de la reconnaissance de la pharmacie - Comment mieux bénéficier des services en pharmacie

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la reconnaissance de la pharmacie, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) souhaite souligner le travail exceptionnel des équipes en pharmacie qui jouent un rôle essentiel pour la santé des Québécois, particulièrement dans le contexte actuel où le système de santé est sous haute pression. L'AQPP appelle également le gouvernement à reconnaître l'apport essentiel des pharmacies en première ligne de soins en mettant en place des conditions gagnantes pour qu'elles puissent répondre aux besoins grandissants de la population en matière de services de santé.

L'AQPP joint d'ailleurs sa voix à la campagne menée par l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) qui vise à encourager les patients à adopter des gestes simples qui, ultimement, leur permettent de mieux bénéficier de l'étendue des services offerts en pharmacie :

Renouveler ses médicaments en ligne ou au téléphone 48 h à l'avance Transmettre rapidement une nouvelle ordonnance, puis convenir avec la pharmacie d'un moment pour venir chercher ses médicaments S'informer des services offerts par sa pharmacie Éviter d'être à la dernière minute pour obtenir un service (ex. : santé-voyage) Prévoir un délai pour l'envoi et le traitement d'une nouvelle ordonnance après une hospitalisation et fournir l'information pertinente à sa pharmacie

« Les équipes en pharmacie offrent de plus en plus de services à la population et le rôle du pharmacien est encore appelé à croître prochainement à la suite de l'adoption récente d'un projet de loi visant notamment à élargir son champ de pratique. Pour que les patients puissent bénéficier pleinement de cette expertise, ils peuvent adopter certaines habitudes où tout le monde est gagnant. Consulter son pharmacien pour les bonnes raisons, au bon moment et de la bonne façon permet de maintenir l'accessibilité des services qui sont attendus de la part des patients », déclare Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

En suivant ces conseils, les patients aident les équipes à mieux organiser l'offre de services qui a grandement évolué au cours des dernières années et peuvent ainsi obtenir un meilleur service.

En effet, le nombre d'activités cliniques en pharmacie augmente année après année, représentant une hausse de 312% dans les cinq dernières années. Plus de 8,8 millions d'activités cliniques ont été réalisées dans la dernière année, illustrant les avancées significatives du réseau des pharmacies communautaires qui s'adaptent continuellement dans l'intérêt des patients.

Assurer le succès du projet de loi 67 en établissant des bases solides de réussite

L'élargissement du champ de pratique permettra aux pharmaciens de réaliser des activités cliniques jusqu'alors réservées à d'autres professionnels de la santé. Pour que les pharmacies continuent de répondre présentes et que cette transformation soit bénéfique, plusieurs conditions gagnantes doivent être réunies et instaurées dès maintenant. Cela inclut une rémunération adéquate des nouveaux actes cliniques par le gouvernement, des investissements pour le développement technologique et logistique des pharmacies, des solutions pour faire face à la rareté de main-d'œuvre qualifiée et un accès aux médicaments de spécialité dans toutes les pharmacies sur le territoire de la province.

« Les pharmaciens sont des acteurs incontournables dans la prestation d'activités cliniques comme la prescription d'ordonnances, la vaccination et la prise en charge des maladies chroniques. L'arrivée du projet de loi 67 est une excellente nouvelle pour la profession et pour nos patients, mais le gouvernement doit comprendre qu'il est nécessaire que les pharmaciens soient mieux soutenus. Des conditions gagnantes pour le déploiement des nouveaux actes cliniques doivent être respectées pour nous permettre de jouer pleinement notre rôle de manière durable, notamment en garantissant des revenus à la hauteur de la charge de travail demandée », ajoute M. Morin.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

