« En tant qu'entreprise phare dans la lutte contre la COVID-19, nous voulons faire une différence dans l'effort de vaccination et jouer un rôle pour remettre l'économie sur les rails. C'est pourquoi, au nom des 4 000 employés de CAE au Québec, j'offre notre aide pour soutenir le réseau de la santé et réduire la pression sur celui-ci en accélérant la vaccination. Je remercie mes homologues dirigeants d'entreprises qui répondent présents et fournissent des ressources qui permettront d'ouvrir des pôles de vaccination en milieu de travail et j'invite l'ensemble des entreprises qui peuvent contribuer à le faire », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Je tiens également à souligner l'ouverture dont a fait preuve le gouvernement du Québec, ce qui va contribuer à une reprise économique plus rapide au bénéfice de l'ensemble des Québécois. »

Dans les derniers mois, CAE a initié un effort de mobilisation auprès de nombreuses grandes entreprises québécoises et canadiennes pour que celles-ci participent à l'opération de vaccination, une responsabilité collective pour contribuer à sauver des vies, permettre la relance économique et un retour à la vie normale. Ensemble, plusieurs entreprises se sont engagées à atteindre l'objectif ambitieux de vacciner jusqu'à 500 000 Québécois et à offrir ce soutien gratuitement, en travaillant de concert avec le système de santé et en suivant l'ordre de priorité établi par la santé publique.

CAE met aussi à la disposition du gouvernement, à temps plein, une directrice qui a une vaste expertise en gestion de projets de grande envergure, en gestion de la performance et en optimisation des processus. Marie-Christine Cloutier, directrice Performance et croissance stratégique à CAE, fera ainsi le trait d'union entre l'équipe du ministère et les entreprises. Elle appuiera directement le directeur de la campagne de vaccination au Québec, en consolidant les offres de service et en coordonnant l'effort de vaccination avec l'ensemble des entreprises participantes qui créeront aussi des centres de vaccination.

Le rôle joué par CAE depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la pandémie, CAE s'est rapidement mobilisée pour lutter contre la COVID-19, d'abord en développant un respirateur pour répondre à la pénurie mondiale et contribuer à l'autosuffisance du Canada, puis en développant une application qui permet de former les personnes appelées à administrer les vaccins contre la COVID-19.

Forte d'une présence pancanadienne, CAE poursuivra ses démarches auprès des autres gouvernements provinciaux afin de faire une différence dans l'effort de vaccination à l'échelle du pays.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la pointe de l'immersion numérique et qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez nos comptes Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources - CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale d'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/