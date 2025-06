Calin Rovinescu occupera le poste de président exécutif du conseil

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) -- CAE inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Matthew Bromberg au poste de président et chef de la direction, à compter du 13 août 2025. À ce titre, M. Bromberg dirigera la croissance stratégique de l'entreprise et en assurera l'évolution. M. Bromberg sera également candidat à l'élection au conseil à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.

CAE a également annoncé que Calin Rovinescu deviendra président exécutif du conseil et que Sophie Brochu occupera le poste d'administratrice principale indépendante, ce qui témoigne de l'engagement de CAE à l'égard d'une gouvernance solide et de premier ordre.

La nomination de M. Bromberg a été approuvée par le conseil d'administration de CAE et entrera en vigueur après l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 2025 comme cela était prévu dans le plan de transition. Cette nomination coïncide avec le départ annoncé précédemment de Marc Parent à titre de président et chef de la direction de CAE. M. Bromberg se joindra à CAE le 16 juin 2025 à titre de président et chef de la direction entrant, et travaillera en étroite collaboration avec M. Parent tout au long de la transition.

« Matthew Bromberg est un leader reconnu qui possède une vaste expérience dans les domaines de l'aéronautique et de la défense, y compris dans la gestion d'activités internationales à grande échelle. Sa nomination est le résultat d'un processus rigoureux de sélection à l'échelle mondiale et, tout comme l'ensemble du conseil, je suis absolument convaincu que l'avenir de CAE sera brillant avec M. Bromberg aux commandes, qui travaillera de concert avec l'équipe de direction exceptionnellement talentueuse actuellement en place à CAE. Ce sera un plaisir de travailler à ses côtés lorsque j'assumerai le rôle de président exécutif du conseil », a déclaré M. Rovinescu.

M. Bromberg a déclaré : « CAE traverse une période incroyable, avec des tendances favorables à long terme dans tous ses marchés. CAE est déjà un chef de file reconnu mondialement en matière de solutions de formation dans les secteurs de l'aviation civile et de la défense et sécurité. Avec l'appui de son équipe dévouée, j'ai hâte de bâtir sur ce leadership, de faire progresser l'innovation et l'excellence opérationnelle, et de créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes au Québec, au Canada et partout dans le monde. Je suis également très heureux de déménager au siège social mondial de CAE à Montréal au cours des prochaines semaines et de contribuer au dynamisme de son milieu des affaires. »

M. Rovinescu a ajouté : « Le conseil remercie encore une fois Marc Parent pour ses 16 années de service dévoué à titre de président et chef de la direction, au cours desquelles il a dirigé la transformation de CAE, d'une entreprise de produits industriels principalement à un chef de file mondial des solutions de formation aéronautique. Marc a laissé un impact durable sur CAE et l'industrie aéronautique mondiale, et a créé une base solide sur laquelle nous pouvons continuer à bâtir. »

M. Parent a déclaré : « Je ne pourrais être plus fier de passer le flambeau à Matthew Bromberg. Je n'ai aucun doute qu'il mènera CAE vers de nouveaux sommets et poussera notre équipe vers des réalisations extraordinaires. CAE est entre bonnes mains. »

Expérience éprouvée de M. Bromberg

M. Bromberg, 55 ans, est un dirigeant chevronné qui a fait ses preuves en matière d'excellence opérationnelle, de transformation et de croissance sur les marchés de l'aéronautique commerciale et militaire pour de grandes sociétés mondiales cotées en bourse. Sa vision stratégique et sa grande expertise de l'industrie le placent en bonne position pour diriger CAE vers sa prochaine phase de croissance et d'innovation.

Depuis 2022, M. Bromberg dirige les activités mondiales de Northrop Grumman Corporation, à Falls Church (Virginie), l'une des plus grandes sociétés de technologies aéronautiques et de défense au monde. Au cours de son mandat, il a mené d'importantes initiatives de réduction des coûts en favorisant l'excellence au niveau des programmes, en rationalisant les activités et en dirigeant une importante transformation au niveau de la chaîne d'approvisionnement. De 2017 à 2022, il a été président, Moteurs militaires, chez Arlington, RTX Corp., une société établie en Virginie (auparavant Raytheon Technologies Corp.), la plus grande société mondiale du secteur de l'aéronautique et de la défense. De 2013 à 2017, il a été président, Services après-vente commerciaux, de la société de moteurs d'avions Pratt & Whitney, à East Hartford (Connecticut).

M. Bromberg est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en génie mécanique du Massachusetts Institute of Technology ainsi que d'un baccalauréat ès arts en physique de l'Université de Californie, à Berkeley. Une biographie complète de M. Bromberg est disponible sur le site Web de CAE.

M. Rovinescu nommé président exécutif du conseil et Mme Brochu nommée administratrice principale indépendante

Les nominations de M. Rovinescu et de Mme Brochu auront également lieu après l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2025, sous réserve de leur élection au conseil. M. Rovinescu a été nommé au conseil le 14 février 2025 à titre d'administrateur indépendant et de président du conseil. Mme Brochu est administratrice indépendante depuis 2023.

M. Rovinescu est un chef d'entreprise très respecté et ancien président et chef de la direction d'Air Canada, le plus grand transporteur aérien du pays, dont le siège social est situé à Montréal. À titre de président exécutif du conseil, il travaillera en étroite collaboration avec le président et chef de la direction à l'élaboration et à l'exécution des initiatives stratégiques de la Société tout en étant responsable du fonctionnement efficace du conseil. Aux côtés de M. Bromberg, M. Rovinescu, qui est bilingue (français et anglais), aura l'occasion et l'autorité de représenter CAE auprès des investisseurs, des gouvernements, des partenaires d'affaires et des médias. La vaste expérience de M. Rovinescu en matière de direction et de gouvernance d'entreprise sera déterminante pour contribuer à la vision à long terme de CAE et à l'amélioration de la valeur pour les parties prenantes.

La biographie de M. Rovinescu se trouve ici.

Mme Brochu est une dirigeante accomplie et ancienne présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, le plus important producteur d'énergie hydroélectrique en Amérique du Nord. Mme Brochu apporte au conseil une expérience significative dans certains domaines comme la direction et la gestion stratégiques, les relations avec les gouvernements, les ressources humaines, la rémunération et le développement durable. Sa nomination à titre d'administratrice principale indépendante est conforme aux meilleures pratiques, assurant ainsi le maintien d'une solide gouvernance au sein du conseil. Elle présidera également les séances à huis clos des administrateurs indépendants, sans la présence de la direction.

Positionner CAE pour l'avenir

Ces nominations reflètent la détermination de CAE à renforcer son équipe de direction afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients et de ses parties prenantes. Ensemble, ils aideront à orienter les priorités stratégiques de CAE, à élargir sa portée mondiale et à favoriser une croissance durable, tout en respectant les meilleures pratiques de gouvernance.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activité et de développement durable EX24.

Suivez-nous sur X/Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, Vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et gestion des risques d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.