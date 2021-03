Vaccination contre la COVID-19 des personnes âgées de 65 ans et plus : Les pharmacies de Montréal administreront aujourd'hui leurs premières doses

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les pharmaciens communautaires administreront les premières doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été distribuées dans un peu plus de 350 pharmacies de l'Île de Montréal.

« Nous sommes déterminés à contribuer de façon majeure à cette campagne de vaccination historique. Les pharmacies communautaires font sans contredit partie de la solution pour assurer le dénouement de cette crise sanitaire et nous mobiliserons les efforts nécessaires pour y arriver », explique Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), qui mettra lui-même l'épaule à la roue aujourd'hui.

En effet, au fur et mesure que les doses de vaccins seront rendues disponibles pour le réseau des pharmacies, plusieurs centaines d'autres pharmacies se joindront l'effort vaccinal. En tout, l'AQPP recense environ 1 500 pharmacies qui mettront à contribution leurs vaccinateurs au cours de cette campagne dans toutes les régions du Québec.

Pour l'instant, il est connu que les régions de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides pourront commencer la prise de rendez-vous pour la clientèle ciblée par le gouvernement dès le 29 mars et qu'elles pourraient administrer des vaccins contre la COVID-19 à au cours de la semaine du 5 avril.

« Chaque pharmacie participante sur l'Île de Montréal a reçu une première livraison d'environ 100 doses, mais nous sommes confiants que de nouvelles livraisons auront lieu assez rapidement, ce qui nous permettra d'ouvrir de nouvelles plages de rendez-vous et d'accélérer la cadence de vaccination », a ajouté M. Morin.

L'AQPP tient à rappeler à la population que, pour toute question concernant la vaccination contre la COVID-19 ou pour prendre rendez-vous dans une pharmacie, il faut se rendre sur le site du gouvernement au Québec.ca/vaccinCOVID.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

