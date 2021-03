Vaccination contre la COVID-19 dans les pharmacies de Montréal pour les personnes âgées de 65 ans et plus : Les pharmaciens rappellent la marche à suivre

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la lumière des nouvelles informations partagées par le gouvernement du Québec ce matin, les personnes âgées de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 dans une pharmacie de l'île de Montréal dès le 15 mars. Les pharmaciens commenceront ensuite à administrer les vaccins aux personnes ayant obtenu un rendez-vous à partir du 22 mars.

Afin de s'assurer que l'expérience de prise de rendez-vous soit optimale, voici les informations essentielles à considérer avant d'entreprendre toute démarche :

Assurez-vous de correspondre au groupe ciblé par le gouvernement du Québec pour la vaccination en pharmacie, soit les personnes âgées de 65 ans et plus. En effet, à ce moment-ci, la vaccination en pharmacie n'est pas ouverte à toute la population. Les personnes visées sont identifiées par le gouvernement du Québec en fonction du niveau de risque que présente la COVID-19 pour leur santé. En date du 15 mars, seules les pharmacies situées sur l'île de Montréal pourront ouvrir des plages de rendez-vous pour administrer des vaccins contre la COVID-19. Au fur et à mesure que les vaccins seront rendus disponibles par le gouvernement et distribués en pharmacie, les pharmacies communautaires d'autres régions s'ajouteront à l'effort de vaccination. Nous vous invitons à demeurer attentifs aux annonces du gouvernement du Québec qui vous informera en temps et lieu de la possibilité de prendre rendez-vous à partir du site du gouvernement du Québec (Québec.ca/vaccinCOVID) et de celle de choisir une pharmacie de votre région. Pour la prise de rendez-vous à compter du 15 mars dans une pharmacie sur l'île de Montréal, consultez le site Web du gouvernement du Québec à Québec.ca/vaccinCOVID.

Évidemment, les mesures sanitaires requises en pharmacie seront maintenues tout au long de la campagne de vaccination afin de protéger à la fois les patients et le personnel des pharmacies.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires invite les Québécois à visiter sa page Facebook (@Association québécoise des pharmaciens propriétaires), son site Web (www.monpharmacien.ca), mais surtout celui du gouvernement du Québec (Québec.ca/vaccinCOVID) pour connaître tous les détails sur la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

