Vacances Sunwing répand la joie des Fêtes avec le groupe QW4RTZ lors d'un événement surprise et d'une activation de marque à l'aéroport de Montréal-Trudeau

Le voyagiste a commencé harmonieusement le mardi 3 décembre 2024 à l'aéroport international Montréal-Trudeau, où Sunwing a surpris et ravi ses clients avec des festivités tropicales et de la joie festive à leur porte d'embarquement alors qu'ils se préparaient à partir en voyage. Des chansons telles que « Last Christmas », « Suavemente » et « Rhythm of the Night » ont empreint l'atmosphère de joie.

Le plaisir s'est poursuivi le samedi 7 décembre au Vieux-Port de Montréal, où les membres du groupe QW4RTZ, habillés en Conseillers FinanSud Sunwing, ont interprété des chansons festives, tandis que l'équipe Sunwing répandait la joie des Fêtes au sein de la communauté montréalaise. Les célébrations ont ensuite continué au Village de Noël du marché Atwater, avant de se terminer au 132 rue Fleury O. avec des performances remarquables durant la soirée.

Dans le cadre de l'événement de la fin de semaine, Sunwing a également remis à des spectateurs des vacances ensoleillées tout compris bien méritées. L'équipe FinanSud Sunwing a mis en lumière l'histoire touchante de personnes qui devraient remporter un voyage pour deux personnes. Ce geste significatif a permis au fournisseur de vacances d'offrir des voyages aux personnes dans le besoin, rendant la période des Fêtes encore plus chaleureuse et significative.

Pour augmenter davantage la portée de la campagne, Sunwing s'est associé à TikTok pour collaborer avec des créateurs de contenu populaires d'ici. Le tout, dans le but de partager avec leurs abonnés les lieux visités par Sunwing et QW4RTZ, le samedi 7 décembre, donnant à tous ceux qui y assistaient une chance de gagner des vacances gratuites pour deux personnes. Ce partenariat stratégique a créé de l'enthousiasme et de la participation sur les médias sociaux, permettant à plus de gens de se joindre aux célébrations festives.

Détails du concours :

• Période du concours : jusqu'au 15 décembre 2024, à 23 h 59 (HE)

• Admissibilité : Le concours est réservé aux résidents légaux du Québec

• Prix : Des vacances tout inclus pour deux (2) à Roatán, au Honduras

• Pour participer :

Suivez @SunwingVacations sur Instagram; Identifiez la personne avec laquelle vous aimeriez voyager dans la section des commentaires de la publication; Partagez la publication du concours dans votre story sur Instagram (vous devez avoir un profil public); Enregistrez la publication en utilisant l'icône des favoris.

Cette célébration de la joie des Fêtes et des escapades tropicales a mis en valeur la passion de Vacances Sunwing à rendre les voyages amusants, accessibles et inoubliables pour tous les vacanciers.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer. Vice-présidente, Québec., Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos,Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]