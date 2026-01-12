Vacances Sunwing célèbre le retour du vol direct entre Québec et Montego Bay

Deux nouvelles propriétés viennent enrichir l'offre jamaïcaine pour la saison d'hiver 2025-2026.

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing était fière de célébrer, le 10 janvier, le retour du vol direct reliant Québec (YQB) à Montego Bay (MBJ), marquant le renforcement de sa programmation hivernale vers la Jamaïque pour la saison 2025-2026.

Pour souligner cette liaison aérienne très attendue, Vacances Sunwing était présente à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec aux côtés de ses partenaires. L'événement a été ponctué d'un discours d'Emma-Jeanne Bouchard, Directrice du développement aérien et commercial à l'Aéroport de Québec, qui a mis en lumière l'importance de cette route pour la connectivité internationale de la région.

Un discours de Lyne Chayer, Vice-Présidente, Expérience client et Vacances - Québec, a également souligné l'engagement continu de Vacances Sunwing à offrir aux voyageurs québécois un accès facilité à des destinations soleil prisées, alliant valeur, qualité et tranquillité d'esprit.

Offert durant la saison d'hiver 2025-2026, ce vol direct opéré par WestJet permet aux voyageurs de la région de Québec de rejoindre aisément l'une des destinations les plus populaires des Caraïbes. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient d'une expérience de vacances sans souci, appuyée par la fiabilité du service aérien et le confort reconnu de ses équipages.

« Nous sommes très heureux de célébrer aujourd'hui le retour de ce vol direct entre Québec et Montego Bay, une liaison clé qui répond à une forte demande de la part de nos clients », a déclaré Lyne Chayer. « La Jamaïque demeure une destination incontournable, offrant un équilibre parfait entre détente, culture et hospitalité chaleureuse. »

Dans le cadre de cette expansion, Vacances Sunwing annonce également l'ajout de deux propriétés en Jamaïque à sa programmation hivernale 2025-2026 : le Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay, une propriété tout inclus réservée aux adultes, et le Princess Grand Jamaica, de retour pour une deuxième année et idéale pour les familles.

