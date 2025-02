Le capitaine Jeffrey Gill (basé à Montréal) et le copilote Bereket Dadi (basé à Toronto) étaient aux commandes du vol, accompagnés de la directrice de vol Urszula Dec (basée à Toronto) et des agentes de bord basées à Toronto Chantele Francis, Nicole Cregg et Cheryl Williams. Chaque membre de l'équipage, en plus d'exceller dans le domaine de l'aviation, a été une véritable source d'inspiration, pavant la voie à la prochaine génération.

Michael Simmons, directeur des opérations aériennes de Sunwing Airlines et moteur derrière cette grande initiative, a souligné l'importance de reconnaître l'histoire des Noirs :

« Ce vol emblématique, visant à souligner le Mois de l'histoire des Noirs, est bien plus qu'une simple reconnaissance. C'est un message puissant témoignant du progrès et des possibilités qui s'ouvrent à nous. J'ai pu observer de près l'évolution de la représentation depuis plus de 30 ans à travailler dans le domaine de l'aviation, alors qu'à mes débuts, je voyais très peu de pilotes qui me ressemblaient. Hier, en mettant en lumière les réalisations professionnelles des personnes noires dans l'aviation, nous souhaitons montrer à la prochaine génération la place qui l'attend au sein de cette industrie captivante. Il ne suffit pas de reconnaître notre passé, mais aussi de bâtir activement l'avenir en veillant à ce que les plus jeunes se sentent interpellés par le domaine. Lorsqu'ils nous voient comme membres d'équipage dans l'avion ou au poste de pilotage, ils comprennent qu'il n'y a aucune limite à leurs propres rêves. »

Vacances Sunwing et Sunwing Airlines ont ainsi rendu hommage au Mois de l'histoire des Noirs et à l'héritage des personnes noires au Canada, notamment grâce à leur série de discussions ouvertes où, dans un dialogue constructif et suscitant la réflexion, le personnel de toute l'organisation a été invité à prendre le temps de célébrer les innovations et les réalisations, tout en reconnaissant les défis et les obstacles systémiques encore présents.

Si février est un moment qui appelle à la réflexion, Sunwing est fier de soutenir la communauté noire tous les jours de l'année grâce à sa stratégie en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DÉI). L'entreprise célèbre, honore et fait la promotion de la DÉI dans toutes les expériences et tous les milieux, en tant que prolongement de ses valeurs EPIC, au cœur de sa culture d'entreprise.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]