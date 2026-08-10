Vacances Air Canada inspire la population canadienne à se détendre et à renouer avec l'essentiel grâce à des voyages enrichissants

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- Vacances Air Canada a le plaisir de dévoiler le lancement de la plus récente édition de sa campagne « Des vacances, ça vous tente? ». Celle-ci invite la population canadienne à profiter du soleil et à savourer chaque instant de ses vacances. Dans un contexte où les voyageurs accordent de plus en plus d'importance aux expériences porteuses de sens et aux liens authentiques, la campagne encourage la population canadienne à vivre pleinement chaque étape de son voyage. Elle invite les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations, à partager des moments mémorables et à créer des souvenirs qui resteront gravés bien après les vacances.

Image de campagne

« Voyager a toujours été bien plus qu'un simple déplacement vers une destination » a déclaré Selma Filali, Directrice principale, Marketing et commerce électronique au sein de Vacances Air Canada. « Dans un monde en constante évolution, de nombreux Canadiens et Canadiennes souhaitent prendre le temps de ralentir le rythme et de vivre pleinement le moment présent. Grâce à cette campagne, nous souhaitons inspirer les voyageurs à retrouver le plaisir qui accompagne l'anticipation des vacances, à créer des souvenirs marquants et à renouer avec l'essentiel ».

Se déroulant du 10 août au 7 septembre 2026, la campagne prendra vie sur les plateformes numériques et sur les médias sociaux. Il y aura également des placements dans les médias extérieurs à fort impact dans des marchés stratégiques, notamment à Montréal et à Toronto. La campagne propose également un concours interactif destiné aux consommateurs. Grâce à des partenariats avec des influenceurs, la population canadienne courra aussi la chance de remporter une « trousse d'essentiels de vacances » de Vacances Air Canada. Celle-ci est composée d'un éventail d'articles essentiels inspirés du voyage, soigneusement sélectionnés pour célébrer le plaisir de profiter pleinement de chaque instant en vacances.

La campagne marque également le dévoilement du nouveau Guide ensoleillé 2026-2027 en version numérique. Ce dernier met en lumière la collection Rêves de Soleil de Vacances Air Canada, proposant plus de 600 options de vacances, y compris des croisières et un éventail destinations balnéaires ensoleillées en Europe. Grâce à un vaste choix d'hébergements et de destinations proposé, la population canadienne peut choisir l'escapade qui répond le mieux à ses envies de voyage. Dans le cadre de la campagne, les voyageurs courront également la chance de remporter une expérience de vacances unique grâce au concours « Des vacances pour décrocher ». Le grand prix comprend les vols aller-retour, un séjour tout-inclus de 7 nuits pour deux adultes au Royalton Reserve Paraíso de la Bonita dans la Riviera Maya, ainsi que 100 000 points AéroplanMD.

À propos de Vacances Air Canada :

Depuis plus de 50 ans, Vacances Air Canada fait voyager les rêves. Vacances Air Canada est un grand spécialiste du voyage qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes des moments de voyage inégalés. Récipiendaire à plusieurs reprises du prix du Choix des agents et du prix Choix des lecteurs de TravelPulse Canada, le voyagiste offre des forfaits vacances conçus avec soin, qui comprennent des options tout-inclus, des forfaits Vols et Hôtel, des circuits, des croisières, des locations de voiture, des excursions, ainsi qu'un éventail d'expériences. Avec des destinations dans le monde entier, notamment au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï et en Asie, Vacances Air Canada rend les voyages simples et mémorables pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour une expérience sans faille, Vacances Air Canada offre un service à la clientèle amélioré avec un accès à des représentants à destination dans des régions clés, assurant ainsi un service et un soutien à destination tout au long du voyage. Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent des vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, ainsi que la possibilité d'accumuler et d'échanger des points AéroplanMD. Pour en savoir plus sur la façon de faire voyager vos rêves, visitez le www.vacancesaircanada.com.

SOURCE Air Canada Vacations

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