Les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays ont voté pour célébrer leurs destinations préférées et les plus prisées parmi 10 catégories variées et passionnantes

Bali remporte la première place dans la catégorie « Bien-être », Santorin domine la catégorie « Liste de souhaits », tandis que Rome brille dans la catégorie « Arts et Culture »

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Les voyageurs canadiens et canadiennes ont fait leur choix! Vacances Air Canada a annoncé les destinations gagnantes de ses tout premiers prix « Coups de cœur des voyageurs », une célébration de la passion du public canadien pour le voyage. Ceux-ci ont suscité plus de 100 000 participations et lancé une discussion nationale sur les destinations de rêve à explorer. Les voyageurs et voyageuses ont voté parmi 10 catégories soigneusement sélectionnées par les expert•es de Vacances Air Canada, propulsant leurs destinations préférées en tête de la liste de souhaits des voyageurs canadiens et canadiennes.

« Les Canadiens adorent voyager, et c'est ce qui nous a inspirés à créer les prix Coups de cœur des voyageurs, a déclaré Selma Filali, directrice principale, Marketing et commerce électronique chez Vacances Air Canada. Les choix de voyage sont souvent influencés par les recommandations et les avis de tiers, c'est pourquoi il était important pour nous, en tant qu'expert en tourisme du Canada, d'inviter les voyageurs canadiens à participer à cette histoire en partageant leur point de vue unique sur les destinations qu'ils aiment le plus. »

Avec plus de 21 500 votes, Bali, en Indonésie, a été couronnée destination de rêve par excellence, remportant la catégorie « Bien-être » et dominant le classement général grâce à ses retraites immersives et à ses paysages sereins. Grâce à ses falaises spectaculaires et à ses couchers de soleil à couper le souffle, Santorin, en Grèce, s'est classée en deuxième position, en tête de la catégorie « Liste de souhaits ». Rome, en Italie, s'est classée troisième, recevant des éloges pour sa richesse historique et sa scène artistique dynamique.

Les 10 destinations gagnantes par catégorie :

Vacances à la plage : Grace Bay et les îles Turques-et-Caïques arrivent en tête de cette catégorie grâce à des plages de sable blanc immaculé et à des eaux cristallines. Liste de souhaits : Santorin, en Grèce, reconnue pour ses falaises emblématiques, ses maisons blanchies à la chaux et ses eaux d'un bleu azur, s'impose comme la destination par excellence. Favori des gourmets : Naples, en Italie, s'impose grâce à sa cuisine authentique, et surtout comme le berceau de la pizza. Destination d'aventure : Kauai, à Hawaï aux États-Unis, se distingue par ses paysages luxuriants et ses activités de plein air palpitantes, faisant d'elle un véritable paradis pour les amateurs d'aventure. Arts et culture : Rome, en Italie, est en tête grâce à son mélange d'histoire ancienne, de chefs-d'œuvre de la Renaissance et de créativité contemporaine animée. Bien-être : Bali, en Indonésie, l'emporte grâce à ses retraites holistiques et ses expériences spirituelles. Romance : Paris , en France , surnommée la ville éternelle de l'amour, confirme une fois de plus sa place comme destination la plus romantique au monde. Séjour urbain : New York, aux États-Unis, est reconnue pour son énergie effervescente, s'est imposée comme l'escapade urbaine idéale. Trésor caché : Singapour, à Singapour, se distingue par son riche patrimoine culturel et sa scène gastronomique de classe mondiale, dans une ville où modernité et tradition s'harmonisent parfaitement. Famille : Honolulu , à Hawaï aux États-Unis, brille grâce à ses magnifiques plages, ses eaux calmes et ses attractions familiales qui séduisent tous les âges.

Les prix incluent également des listes détaillées des 10 meilleures destinations par catégorie, mettant en lumière un éventail impressionnant de destinations internationales, des spas thermaux de Whistler aux canaux romantiques de Venise, en passant par les rues colorées de Willemstad et l'énergie sans fin de Dubaï.

Susciter des conversations sur les endroits que les Canadiens et les Canadiennes aiment

Nino Montagnese, vice-président de Vacances Air Canada, a déclaré : « En invitant les Canadiens à partager leurs destinations de rêve et leurs expériences de vacances préférées, nous avons donné vie à une carte qui reflète ce que le voyage représente pour notre communauté : des souvenirs précieux et l'enthousiasme des aventures à venir. »

Vacances Air Canada a également invité des journalistes spécialisés en voyage et des représentants des médias de partout au Canada à se joindre à la conversation. Leurs histoires et leurs réflexions ont permis de susciter de nouvelles idées et de mettre en lumière la diversité des destinations qui inspirent les voyageurs canadiens.

Pour en savoir plus et trouver l'inspiration pour votre prochain voyage, visitez le coupsdecoeurdesvoyageurs.vacancesaircanada.com.

