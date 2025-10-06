La nouvelle campagne de Vacances Air Canada propose un voyage relaxant et sensoriel aux Canadiens et aux Canadiennes

Ainsi qu'une expérience virtuelle de relaxation sonore le 9 octobre 2025

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Vacances Air Canada annonce le lancement de sa nouvelle campagne de marque « Des vacances, ça vous tente? », qui invite les Canadiens et les Canadiennes à ralentir et à prendre le temps de profiter d'une série d'expériences sensorielles sur le thème des vacances. La campagne est composée de vidéos, d'extraits à la radio et d'une expérience immersive de méditation sonore virtuelle en collaboration avec Carrie Bailey @carrieann_bailey, créatrice de contenu sur le bien-être et les voyages, diffusée en direct le 9 octobre à 19 h (HE) sur la page Instagram @aircanadavacations.

« Les vacances ont un effet très puissant sur les gens, a déclaré Selma Filali, directrice principale du marketing et du commerce électronique chez Vacances Air Canada. Elles nous permettent de nous évader du quotidien, de nous détendre, de nous ressourcer, de tisser des liens plus profonds et même d'essayer de nouvelles choses. Nous espérons que cette campagne encouragera la population canadienne à trouver ces petits moments de sérénité, en leur rappelant à quel point les vacances peuvent être revitalisantes ».

La campagne, qui se déroulera du 6 octobre au 2 novembre 2025, comprend un concours intitulé « Un concours, ça vous tente? », une activation numérique et sur les réseaux sociaux, une expérience virtuelle de relaxation sonore, des placements dans les médias extérieurs et des publicités à la radio dans les principales villes du pays, notamment Montréal et Toronto, chacune donnant vie aux sons des vacances.

La campagne dévoile également le nouveau Guide ensoleillé 2025-2026 de Vacances Air Canada en version numérique, qui présente une sélection de forfaits de voyage tout-inclus et d'escapades au soleil. Avec plus de 620 options parmi lesquelles choisir, les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent échapper au froid trouveront à coup sûr la destination idéale qui correspond à leur style de voyage et à leur budget. Pour célébrer ce lancement, Vacances Air Canada invite la population canadienne à participer à un concours pour courir la chance de gagner un voyage tout-inclus d'une semaine pour deux personnes à Punta Cana et 100 000 points Aéroplan. Consultez les détails complets du concours ici.

Depuis 50 ans, Vacances Air Canada fait voyager les rêves. Vacances Air Canada est un grand spécialiste du voyage qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes des moments de voyage inégalés. Récipiendaire à plusieurs reprises du prix du choix des consommateurs et du prix Choix des lecteurs de TravelPulse Canada, le voyagiste offre des forfaits vacances conçus avec soin, qui comprennent des options tout-inclus, des forfaits Vols et Hôtel, des circuits, des croisières, des locations de voiture, des excursions, ainsi qu'un éventail d'activités et d'expériences. Avec des destinations dans le monde entier, notamment au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï et en Asie, Vacances Air Canada rend les voyages simples et mémorables pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour une expérience sans faille, Vacances Air Canada offre un service à la clientèle amélioré avec un accès à des représentants à destination dans des régions clés, assurant ainsi un service et un soutien à destination tout au long du voyage. Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent des vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, ainsi que la possibilité d'accumuler et d'échanger des points AéroplanMD. Pour en savoir plus sur la façon de faire voyager vos rêves, visitez le www.vacancesaircanada.com.

