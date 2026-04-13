Vacances Air Canada annonce la deuxième édition annuelle des prix Coups de cœur des voyageurs

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Vacances Air Canada a le plaisir d'annoncer le lancement de la deuxième édition des prix Coups de cœur des voyageurs. Une fois de plus les Canadiens et les Canadiennes sont invité•es à donner leur avis en votant pour leurs destinations de voyage préférées. Après le succès incroyable et l'engagement de la communauté de la première édition, ce programme très attendu fait son retour. Il offre aux voyageurs l'occasion de raconter leurs expériences et d'inspirer d'autres personnes à découvrir de nouvelles destinations.

Image de campagne (Groupe CNW/Air Canada Vacations)

À compter d'aujourd'hui, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à voter pour les prix Coups de cœur des voyageurs parmi 10 catégories distinctes. Celles-ci vont des destinations de rêve figurant sur leur liste de souhaits aux plages baignées de soleil, en passant par les incontournables gastronomiques et les escapades familiales. Les personnes participantes peuvent également participer au concours Coups de cœur des voyageurs pour courir la chance de gagner 5 000 $ en eCartes-cadeaux Air Canada* à utiliser pour leur prochaine escapade de rêve. En votant et en partageant leurs souvenirs de voyage, les Canadiens et Canadiennes contribuent à mettre en lumière à la fois des destinations emblématiques et des trésors cachés. Ces lieux ont créé des moments inoubliables pour les voyageurs d'un océan à l'autre.

« Nous avons le plaisir de lancer la 2e édition de nos prix Coups de cœur des voyageurs qui célèbre les expériences uniques et les souvenirs précieux que Vacances Air Canada permet aux voyageurs de créer chaque année », a déclaré Nino Montagnese, vice‑président de Vacances Air Canada ». « Portés par la passion des Canadiens et Canadiennes pour l'exploration, les prix de l'an dernier ont reçu plus de 100 000 votes, les voyageurs partageant leurs histoires et expériences personnelles, et inspirant ainsi d'autres à découvrir les meilleures destinations que Vacances Air Canada offre à travers le monde ».

Voici les 10 catégories de 2026 :

Liste de souhaits - Vacances uniques offrant des expériences inoubliables.

- Vacances uniques offrant des expériences inoubliables. Vacances à la plage - Vacances reposantes passées à se détendre sur des plages de sable et à nager dans des eaux cristallines.

- Vacances reposantes passées à se détendre sur des plages de sable et à nager dans des eaux cristallines. Favori des gourmets - Aventures culinaires allant de la cuisine de rue à la cuisine gastronomique.

- Aventures culinaires allant de la cuisine de rue à la cuisine gastronomique. Destination d'aventure - Destinations passionnantes proposant exploration et activités.

- Destinations passionnantes proposant exploration et activités. Famille - Vacances divertissantes pour toute la famille.

- Vacances divertissantes pour toute la famille. Romance - Lieux parfaits pour vivre une histoire d'amour.

- Lieux parfaits pour vivre une histoire d'amour. Séjour urbain - Escapades urbaines à la découverte des villes les plus animées du monde.

- Escapades urbaines à la découverte des villes les plus animées du monde. Trésor caché - Destinations hors des sentiers battus offrant charme et originalité.

- Destinations hors des sentiers battus offrant charme et originalité. Bien-être - Séjours apaisants centrés, la détente, le yoga, les soins au spa et la santé.

- Séjours apaisants centrés, la détente, le yoga, les soins au spa et la santé. Arts et culture - Destinations axées sur l'art urbain, l'histoire et l'immersion culturelle.

La période de vote et le concours se déroulent jusqu'au 30 juin 2026 et les destinations gagnantes seront annoncées en septembre 2026. Cliquez ici pour participer ou consulter les destinations gagnantes de l'année dernière ici.

*Consultez les règlements du concours. Aucun achat n'est requis. Le concours se déroulera du 13 avril au 30 juin 2026, jusqu'à 23 h 59 (HE). Ouvert aux résidents légaux du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Un (1) prix disponible comprenant 5 000 $ CA en eCartes-cadeaux Air Canada (valeur au détail d'environ 5 000 $ CA). Pour participer, votez au https://coupsdecoeurdesvoyageurs.vacancesaircanada.com. Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues. Une réponse correcte à une question réglementaire d'arithmétique est requise.

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SOURCE Air Canada Vacations

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