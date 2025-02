MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Depuis 50 ans, Vacances Air Canada fait voyager les rêves, en annonçant 2 semaines de rabais surprises vers des destinations du monde entier. Cette initiative n'est qu'une des nombreuses prévues pour marquer l'événement tout au long de l'année.

Lancé pour la première fois au milieu des années 1970 sous le nom de Venturex, le voyagiste s'est rapidement fait connaître pour offrir des expériences de voyage complètes qui comprenaient des Skifaris, des vacances en voiture, des options ferroviaires, aériennes et hôtelières. Concentrée sur la qualité, la valeur et l'éventail des services offerts à ses clients, l'entreprise a poursuivi sa croissance, changeant de nom pour devenir Touram dans les années 1980, ajoutant plus de 40 destinations en Amérique du Nord et du Sud et 30 croisiéristes partenaires à son répertoire.

Pour mieux représenter sa collection toujours croissante et son étendue de forfaits vacances, de circuits et d'options de croisières conçus par des experts, l'entreprise a officiellement changé de nom pour devenir Vacances Air Canada en 1990.

Aujourd'hui, Vacances Air Canada est fière de collaborer avec plus de 600 complexes hôteliers dans 60 destinations soleil et d'offrir plus de 350 circuits en Europe, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Maroc, à Dubaï ainsi qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec des vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge.

« Cette étape marquante n'aurait pas été possible sans la confiance et la loyauté des voyageurs canadiens », a déclaré Nino Montagnese, vice-président de Vacances Air Canada. « En offrant à nos clients plus que de simples vacances, ils nous ont emmenés avec eux dans les souvenirs qu'ils ont créés, et nous ne pourrions être plus reconnaissants. En guise de remerciement, nous donnerons le coup d'envoi avec un solde surprise à l'échelle mondiale, suivi de concours excitants et de moments de vacances tout au long de l'année pour aider à inspirer les voyages futurs. »

Dès maintenant et jusqu'au 23 février 2025, les voyageurs peuvent profiter de rabais d'une durée limitée sur plus de 50 000 forfaits de Vacances Air Canada vers des destinations dans le monde entier, pour des départs jusqu'au 18 décembre 2025. Tous les forfaits de Vacances Air Canada incluent le premier bagage enregistré et un bagage de cabine par personne vers toutes les destinations. De plus, les membres AéroplanMD peuvent accumuler des points sur leurs vols, et jusqu'à 12 000 points additionnels sur les forfaits vacances sélectionnés. Tous les détails se trouvent au vacancesaircanada.com.

Depuis 50 ans, Vacances Air Canada fait voyager les rêves. Vacances Air Canada est un grand spécialiste du voyage qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes des moments de voyage inégalés. Récipiendaire à plusieurs reprises du prix du choix des consommateurs et du prix Choix des lecteurs de TravelPulse Canada, le voyagiste offre des forfaits vacances conçus avec soin, qui comprennent des options tout-inclus, des forfaits Vols et Hôtel, des circuits, des croisières, des locations de voiture, des excursions, ainsi qu'un éventail d'activités et d'expériences. Avec des destinations dans le monde entier, notamment au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï et en Asie, Vacances Air Canada rend les voyages simples et mémorables pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour une expérience sans faille, Vacances Air Canada offre un service à la clientèle amélioré avec un accès à des représentants à destination dans des régions clés, assurant ainsi un service et un soutien à destination tout au long du voyage. Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent des vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, ainsi que la possibilité d'accumuler et d'échanger des points AéroplanMD. Pour en savoir plus sur la façon de faire voyager vos rêves, visitez le www.vacancesaircanada.com.

