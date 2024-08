SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 /CNW/ - UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou la « Société ») a officiellement annoncé la signature d'une entente de confidentialité (l'« entente de confidentialité ») avec Bowen Therapeutics Inc (« Bowen Therapeutics ») pour l'acquisition du laboratoire Bowen Therapeutics de l'école de médecine d'UMASS. Cette mesure stratégique marque non seulement la croissance soutenue d'UTime sur le marché mondial des vaccins, mais elle apporte également un soutien solide à l'homologation du vaccin pertinent par l'entremise de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA).

L'un des principaux facteurs à l'origine de cette acquisition est le besoin mondial croissant d'un vaccin efficace contre la variole simienne. La variole simienne, en tant que maladie infectieuse causée par le virus de la variole simienne, s'est répandue dans de nombreux endroits dans le monde au cours des dernières années, ce qui se traduit par un degré élevé de vigilance au sein de la communauté internationale. Particulièrement dans le contexte des épidémies mondiales, la vitesse et l'ampleur de sa propagation ont entraîné d'importants défis en matière de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, des cas de variole simienne ont été signalés dans un certain nombre de pays et de régions du monde, ce qui accélère le besoin pour des mesures de prévention et de contrôle efficaces et des vaccins.

Bowen Therapeutics, dont UTime prévoit de faire l'acquisition, est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement de vaccins contre les maladies infectieuses. Son laboratoire a déjà publié un certain nombre de documents de recherche sur le virus de la variole simienne et a proposé différentes conceptions potentielles de vaccins. Le vaccin à protéine recombinante hexavalent de Noval développé dans le cadre de ces études a été conçu en fonction des caractéristiques du virus de la variole simienne à l'aide de la plus récente technologie recombinante. La technologie peut augmenter efficacement le niveau d'anticorps neutralisant le virus et améliorer considérablement l'effet protecteur du vaccin.

Dans le cadre de l'entente de confidentialité, UTime prendra en charge l'ensemble du laboratoire Bowen Therapeutics de la faculté de médecine d'UMASS et sera responsable des essais cliniques en cours et des programmes futurs de développement de vaccins. De plus, UTime utilisera ses ressources et son expertise pour faire en sorte que le vaccin contre la variole simienne termine le processus d'inscription à la FDA rapidement et efficacement. Tirant parti de cette acquisition, les technologies et les produits de base de Bowen devraient également être plus largement utilisés et faire l'objet d'une meilleure promotion à l'échelle mondiale.

La transaction est soumise aux conditions de négociation et de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires pertinentes, et on s'attend à ce qu'elle respecte toutes les formalités juridiques et commerciales nécessaires d'ici quelques mois. Rien ne garantit que la transaction sera conclue dans les délais prévus, ou qu'elle se produira. Les actionnaires sont priés de ne pas se fier indûment au présent communiqué de presse.

Hengcong Qiu, directeur général d'UTime, a déclaré : « L'acquisition de Bowen Therapeutics est une étape importante dans notre exploration du secteur médical et des soins de santé, et une étape importante dans la tentative de l'entreprise de mondialiser ses activités dans le domaine des vaccins. Nous sommes déterminés à fournir des solutions efficaces aux problèmes mondiaux de santé publique grâce au pouvoir de l'innovation et de la technologie. » Il a également insisté sur le fait que l'intégration des ressources et de la technologie de Bowen Therapeutics accélérera les capacités de recherche et développement d'UTime dans le domaine des vaccins, en particulier à la lumière des préoccupations actuelles liées à l'éclosion mondiale de la variole simienne.

Grâce à son investissement dans le développement d'un vaccin contre la variole simienne, le rôle d'UTime sur le marché mondial des vaccins deviendra plus important au cours des prochaines années. Cette acquisition est non seulement un réalignement de la stratégie commerciale, mais aussi une réponse positive aux défis mondiaux en matière de santé publique, démontrant le rôle essentiel que les entreprises peuvent jouer dans les enjeux de santé mondiale.

À propos d'UTime Limited

UTime Limited, fondée en 2008, fournit des appareils mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, y compris les États-Unis et des marchés émergents comme l'Inde, et des pays en Asie du Sud et en Afrique à profiter d'un meilleur accès à la technologie mobile mise à jour. Depuis 2024, UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans sa version modifiée et la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel de l'entreprise sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

