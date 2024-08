SHENZHEN, Chine, 27 août 2024 /CNW/ - UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer sa collaboration dans le cadre de Circul VS, un système central de mesure continue de la pression artérielle développé en partenariat avec un partenaire stratégique, le Dr Ehud Baron. Conçu pour offrir aux patients une solution de surveillance continue de la pression artérielle précise et conviviale, Circul VS facilite la détection précoce et la prise en charge à long terme, contribuant à réduire les risques associés aux problèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires.

Circul VS est doté des fonctions BPwatch, Ring et Smart Cradle, intégrées à un réseau et à un système de service infonuagique sophistiqués. Contrairement à d'autres systèmes sur le marché, Circul VS se concentre sur la saisie des fluctuations rapides de la tension artérielle causées par les changements de la fonction endothéliale et du tonus vasculaire, des facteurs critiques souvent négligés par les concurrents.

Utilisant une technologie de détection ultrasonique de pointe et des algorithmes intelligents, Circul VS fournit de façon continue des données en temps réel sur l'oscillogramme de la pression artérielle avec une précision exceptionnelle. Cette technologie novatrice est le résultat d'études de marché et d'études cliniques approfondies.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, UTime a mis à profit son expertise en ingénierie biomédicale et en technologie électronique pour s'assurer que le système Circul VS est non seulement précis, mais aussi stable et fiable dans divers contextes cliniques.

Ayant fait l'objet d'essais cliniques dans de multiples hôpitaux partenaires, Circul VS a recueilli des commentaires positifs pour son rendement exceptionnel dans le domaine de la surveillance non invasive, offrant des mesures de pression systolique et diastolique avec une précision semblable à celle des techniques invasives.

Au cours de son développement, Circul VS a été conçu pour répondre aux besoins de différents scénarios d'application, notamment le dépistage de l'hypertension chez les personnes en bonne santé, la prise en charge à long terme des patients atteints d'hypertension diagnostiquée et la surveillance des infections aiguës chez les patients hospitalisés. Cette capacité d'adaptation garantit que le système répond aux exigences particulières de divers environnements cliniques.

Le lancement de Circul VS marque un progrès crucial dans la technologie de surveillance de la pression artérielle. En collaboration avec le Dr Ehud Baron, UTime prévoit de continuer à perfectionner cette technologie, dans le but d'améliorer son intelligence et sa précision pour une utilisation généralisée dans les unités de soins intensifs et d'autres contextes médicaux, ce qui, en fin de compte, améliorera les soins aux patients et la qualité de vie.

À propos d'UTime Limited

UTime Ltd., fondée en 2008, fournit des appareils mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, y compris les États-Unis et des marchés émergents comme l'Inde, et d'autres pays en Asie du Sud et en Afrique à profiter d'un meilleur accès à la technologie mobile mise à jour. Depuis 2024, UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de la société à se conformer de nouveau aux exigences d'inscription continues du Nasdaq. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

