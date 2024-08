SHENZHEN, Chine, 30 août 2024 /CNW/ - UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou la « Société »), qui continue de tirer parti de ses forces dans le secteur mondial des soins de santé, a annoncé avoir entrepris une diligence raisonnable financière et juridique globale sur Bowen Therapeutics Inc (« Bowen Therapeutics »), qu'elle a l'intention d'acquérir. Cette mesure marque une étape importante dans l'expansion de sa présence dans le domaine des produits médicaux novateurs, dans le but de renforcer sa position sur le marché et de faire progresser l'avenir de la technologie médicale.

Bowen Therapeutics devrait devenir un élément clé de la stratégie d'expansion d'UTime. Depuis sa création, Bowen Therapeutics jouit d'une solide réputation dans le secteur des technologies médicales. Ses capacités uniques de recherche et de développement et ses technologies novatrices sont largement reconnues dans l'industrie. En particulier, ses progrès dans le développement du vaccin contre la variole simienne ont contribué à un certain nombre de technologies révolutionnaires pour les soins de santé à l'échelle mondiale. UTime a l'intention de tirer parti de l'acquisition proposée pour intégrer les technologies de pointe et les capacités de recherche et de développement de Bowen Therapeutics afin de faciliter l'innovation technologique et l'expansion du marché de l'entreprise dans le secteur des soins de santé.

La diligence raisonnable financière et juridique à l'égard de Bowen Therapeutics est une étape essentielle pour qu'UTime puisse garantir son investissement et établir une base solide d'information pour appuyer sa décision d'acquisition. Le processus de diligence raisonnable couvrira un large éventail d'aspects des activités et des opérations de Bowen Therapeutics et comprendra des enquêtes et des analyses approfondies. Plus précisément, en ce qui concerne la diligence raisonnable financière, UTime se concentrera sur les états financiers, l'actif et le passif de Bowen Therapeutics, ainsi que sur la situation des flux de trésorerie. De plus, UTime examinera les dossiers fiscaux et les systèmes comptables de Bowen Therapeutics pour assurer la conformité aux normes internationales d'information financière. Par ailleurs, la diligence raisonnable juridique met l'accent sur l'examen des affaires juridiques de Bowen Therapeutics, y compris, sans s'y limiter, la structure de gouvernance d'entreprise, la légalité des contrats, les droits de propriété intellectuelle et l'existence de tout litige en instance ou de toute violation des règlements. Ce processus est essentiel pour prévenir les risques juridiques potentiels.

La diligence raisonnable est un processus complexe et exhaustif qui comporte de nombreux aspects. À mesure que le processus de diligence raisonnable progresse, UTime sera en mesure d'acquérir une compréhension approfondie des activités et des opérations de Bowen Therapeutics, d'évaluer les risques et les occasions potentiels et de prendre des décisions qui sont conformes à la stratégie de croissance à long terme de la Société.

À propos d'UTime Limited

UTime Limited., fondée en 2008, fournit des appareils mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, y compris les États-Unis et des marchés émergents comme l'Inde, et des pays en Asie du Sud et en Afrique à profiter d'un meilleur accès à la technologie mobile mise à jour. Depuis 2024, UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans sa version modifiée et la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel de l'entreprise sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eaky Tan

[email protected]

SOURCE UTime Limited