Récemment, UTime Ltd (« UTime ») a connu une période de volatilité inhabituelle du cours de son action sur les marchés financiers. En tant qu'entreprise responsable, nous comprenons les préoccupations des acteurs du marché au sujet de cette situation et nous croyons qu'il est nécessaire de fournir au public des renseignements transparents et officiels à cet égard.

Tout d'abord, le conseil d'administration et la direction d'UTime sont très préoccupés par la récente volatilité inhabituelle du cours de l'action. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour nous assurer que toutes les divulgations sont conformes aux exigences réglementaires et pour protéger les intérêts des investisseurs. À l'heure actuelle, nous exerçons nos activités normalement et aucun événement n'a touché les principes fondamentaux de l'entreprise. Et nous avons récemment annoncé que nous sommes officiellement entrés dans l'industrie médicale, que nous avons conclu un accord de coopération avec le Dr Ehud Baron, un spécialiste médical de renom, et des organismes d'essais faisant autorité, et que nous prévoyons d'acquérir un laboratoire axé sur le développement du vaccin contre la variole simienne.

Deuxièmement, nous avons remarqué différentes spéculations et rumeurs au sujet de l'entreprise sur le marché, et nous aimerions vous demander solennellement de ne pas croire aux nouvelles non conformées, à moins qu'elles soient diffusées par les canaux officiels. L'entreprise demeure déterminée à créer de la valeur pour ses actionnaires et à maintenir une croissance stable de ses activités.

En réponse à cette volatilité du cours de l'action, l'entreprise a lancé un processus d'enquête interne afin de déterminer s'il y a une fuite de renseignements non divulgués ou d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le cours de l'action, et nous pourrions faire appel à des avocats pour lancer un processus d'enquête sur les ventes à découvert, au besoin. Entre-temps, nous améliorerons la communication avec les investisseurs afin d'assurer l'équité et la transparence du marché.

Enfin, l'entreprise demande à tous les investisseurs de demeurer rationnels et de ne pas se laisser influencer par l'humeur du marché à court terme. Nous vous promettons qu'une fois que de nouveaux progrès ou renseignements seront annoncés, nous vous en informerons aussitôt par l'entremise de canaux officiels.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. L'entreprise continue de surveiller la situation et fournira des renseignements à jour au besoin. Restez à l'affût de notre annonce officielle.

À propos d'UTime Limited

UTime Limited., fondée en 2008, fournit des appareils mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, y compris les États-Unis et des marchés émergents comme l'Inde, et des pays en Asie du Sud et en Afrique à profiter d'un meilleur accès à la technologie mobile mise à jour. Depuis 2024, UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans sa version modifiée et la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel de l'entreprise sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

